17:49 04.09.2022 (обновлено: 18:30 04.09.2022)
Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах
Советник офиса Зеленского Арестович признался, что врал о положении ВСУ на фронтах
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах.
"Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо", — признался он в интервью "Фейгин Live"*.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о провальной попытке наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении. По данным ведомства, ВСУ в результате разгромного поражения потеряли за двое суток 1700 человек.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
* СМИ, выполняющее функции иноагента