https://ria.ru/20220904/arestovich-1814372313.html

Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах

Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах - РИА Новости, 04.09.2022

Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T17:49

2022-09-04T17:49

2022-09-04T18:30

политика

донбасс

вооруженные силы украины

украина

алексей арестович

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах.Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о провальной попытке наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении. По данным ведомства, ВСУ в результате разгромного поражения потеряли за двое суток 1700 человек.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220904/vsu-1814359850.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, донбасс, вооруженные силы украины, украина, алексей арестович , россия