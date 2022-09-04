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Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах - РИА Новости, 04.09.2022
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Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах
Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах - РИА Новости, 04.09.2022
Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:49
2022-09-04T18:30
политика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
алексей арестович
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах.Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о провальной попытке наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении. По данным ведомства, ВСУ в результате разгромного поражения потеряли за двое суток 1700 человек.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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политика, донбасс, вооруженные силы украины, украина, алексей арестович , россия
Политика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина, Алексей Арестович , Россия
17:49 04.09.2022 (обновлено: 18:30 04.09.2022)
 
Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах

Советник офиса Зеленского Арестович признался, что врал о положении ВСУ на фронтах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах.

"Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо", — признался он в интервью "Фейгин Live"*.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о провальной попытке наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении. По данным ведомства, ВСУ в результате разгромного поражения потеряли за двое суток 1700 человек.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина. 8 августа 2022 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
 
ПолитикаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаАлексей АрестовичРоссия
 
 
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