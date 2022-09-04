https://ria.ru/20220904/afganistan-1814319940.html

Суд в Афганистане объяснил, почему женщины больше не могут быть судьями

Суд в Афганистане объяснил, почему женщины больше не могут быть судьями - РИА Новости, 04.09.2022

Суд в Афганистане объяснил, почему женщины больше не могут быть судьями

Верховный суд в Афганистане заявил, что женщины-судьи не могут больше разрешать в суде дела, поскольку не носили хиджаб до прихода к власти талибов. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:02

2022-09-04T11:02

2022-09-04T11:02

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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КАБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Верховный суд в Афганистане заявил, что женщины-судьи не могут больше разрешать в суде дела, поскольку не носили хиджаб до прихода к власти талибов.По словам главы отдела расследований и экспертизы Верховного суда Хизбуллы Эбрахими, еще одна причина недопущения женщины до работы в качестве судей – их незнание законов ханафизма."Женщины-судьи не обладали полными знаниями о юриспруденции и шариате и не могли разрешать проблемы на основе Ханафитского мазхаба (одна из четырех каноничных правовых школ в суннитском исламе – ред.). Еще одна причина – хиджаб. В предыдущей системе ношение хиджаба не соблюдалось должным образом. Соответственно, это не является благоприятной средой для их назначения и выполнения работы", - заявил он журналистам.Афганские активистки после прихода талибов к власти в Афганистане уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов страны с призывом к новым властям в том числе соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти, а также выступали против требований о ношении хиджаба и ряда ограничений талибов.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211203/kabul-1761985400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/pokhischenie-1769051087.html

афганистан

кабул (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон