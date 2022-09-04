Суд в Афганистане объяснил, почему женщины больше не могут быть судьями
Верховный суд Афганистана: женщины не могут быть судьями, так как ранее не носили хиджаб
Женщина в хиджабе. Архивное фото
КАБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Верховный суд в Афганистане заявил, что женщины-судьи не могут больше разрешать в суде дела, поскольку не носили хиджаб до прихода к власти талибов.
По словам главы отдела расследований и экспертизы Верховного суда Хизбуллы Эбрахими, еще одна причина недопущения женщины до работы в качестве судей – их незнание законов ханафизма.
"Женщины-судьи не обладали полными знаниями о юриспруденции и шариате и не могли разрешать проблемы на основе Ханафитского мазхаба (одна из четырех каноничных правовых школ в суннитском исламе – ред.). Еще одна причина – хиджаб. В предыдущей системе ношение хиджаба не соблюдалось должным образом. Соответственно, это не является благоприятной средой для их назначения и выполнения работы", - заявил он журналистам.
Афганские активистки после прихода талибов к власти в Афганистане уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов страны с призывом к новым властям в том числе соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти, а также выступали против требований о ношении хиджаба и ряда ограничений талибов.
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В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность