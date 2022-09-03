https://ria.ru/20220903/zapad-1814221219.html

Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков

Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков - РИА Новости, 03.09.2022

Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков

Россия никогда не была вместе с Западом в их понимании, и нужно это понимать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:15

2022-09-03T14:15

2022-09-03T14:15

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не была вместе с Западом в их понимании, и нужно это понимать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы никогда не были в их понимании с ними вместе. И мы должны это понимать", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в воскресенье на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20220902/nato-1814161340.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, россия