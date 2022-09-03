https://ria.ru/20220903/zapad-1814221219.html
Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков
Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков - РИА Новости, 03.09.2022
Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков
Россия никогда не была вместе с Западом в их понимании, и нужно это понимать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:15
2022-09-03T14:15
2022-09-03T14:15
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не была вместе с Западом в их понимании, и нужно это понимать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы никогда не были в их понимании с ними вместе. И мы должны это понимать", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в воскресенье на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20220902/nato-1814161340.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия в понимании Запада никогда не была с ним вместе