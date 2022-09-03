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Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков - РИА Новости, 03.09.2022
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Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков
Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков - РИА Новости, 03.09.2022
Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков
Россия никогда не была вместе с Западом в их понимании, и нужно это понимать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:15
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политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не была вместе с Западом в их понимании, и нужно это понимать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы никогда не были в их понимании с ними вместе. И мы должны это понимать", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в воскресенье на канале "Россия 1".
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политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
14:15 03.09.2022
 
Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним, считает Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия в понимании Запада никогда не была с ним вместе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не была вместе с Западом в их понимании, и нужно это понимать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда не были в их понимании с ними вместе. И мы должны это понимать", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в воскресенье на канале "Россия 1".
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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ПолитикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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