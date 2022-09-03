https://ria.ru/20220903/zaes-1814222647.html

Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили

Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили - РИА Новости, 03.09.2022

Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили

Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:27

2022-09-03T14:27

2022-09-03T19:35

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара."Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330-й и 750-й линиях. <...> Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", — отметили в администрации.По словам местных властей, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20220903/zaes-1814217627.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина