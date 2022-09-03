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Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили - РИА Новости, 03.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/zaes-1814222647.html
Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили
Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили - РИА Новости, 03.09.2022
Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили
Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:27
2022-09-03T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара."Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330-й и 750-й линиях. &lt;...&gt; Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", — отметили в администрации.По словам местных властей, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.
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в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
14:27 03.09.2022 (обновлено: 19:35 03.09.2022)
 
Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили

Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили после обстрелов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.
"Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330-й и 750-й линиях. <...> Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", — отметили в администрации.
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По словам местных властей, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.
 
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