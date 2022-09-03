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Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме - РИА Новости, 03.09.2022
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Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме
Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме - РИА Новости, 03.09.2022
Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме
Радиационный фон на Запорожской АЭС, подвергшейся ночному обстрелу со стороны украинских войск, в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:52
2022-09-03T01:52
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европа
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС, подвергшейся ночному обстрелу со стороны украинских войск, в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, энергодар, европа, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
01:52 03.09.2022
 
Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме

Член ГСА Запорожья Рогов сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС, подвергшейся ночному обстрелу со стороны украинских войск, в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд.
"Радиационный фон соответствует норме", - сказал Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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В миреЭнергодарЕвропаЗапорожская АЭС
 
 
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