https://ria.ru/20220903/zaes-1814168844.html

Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме

Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме - РИА Новости, 03.09.2022

Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме

Радиационный фон на Запорожской АЭС, подвергшейся ночному обстрелу со стороны украинских войск, в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T01:52

2022-09-03T01:52

2022-09-03T01:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС, подвергшейся ночному обстрелу со стороны украинских войск, в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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в мире, энергодар, европа, запорожская аэс