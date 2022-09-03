https://ria.ru/20220903/zaes-1814168844.html
Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме
Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме - РИА Новости, 03.09.2022
Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме
Радиационный фон на Запорожской АЭС, подвергшейся ночному обстрелу со стороны украинских войск, в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:52
2022-09-03T01:52
2022-09-03T01:52
в мире
энергодар
европа
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813842384_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_d74853a075abfc5c4d28e6d42895eb58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС, подвергшейся ночному обстрелу со стороны украинских войск, в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220903/zaes-1814166078.html
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813842384_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9a34e1170638f55459f8fa2192cf7db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, европа, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
Власти Запорожья сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме
Член ГСА Запорожья Рогов сообщили, что радиационный фон на АЭС сейчас в норме