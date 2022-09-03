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Власти Запорожья заявили о возвращении к нормальной работе АЭС
Власти Запорожья заявили о возвращении к нормальной работе АЭС - РИА Новости, 03.09.2022
Власти Запорожья заявили о возвращении к нормальной работе АЭС
Запорожская АЭС после обстрела украинских войск функционирует в штатном режиме, работают два энергоблока, критических повреждений нет, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:40
2022-09-03T01:40
2022-09-03T01:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Запорожская АЭС после обстрела украинских войск функционирует в штатном режиме, работают два энергоблока, критических повреждений нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд.По его словам, критических повреждений на атомной станции после ночного обстрела со стороны Украины нет.
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в мире, украина, запорожская аэс
В мире, Украина, Запорожская АЭС
01:40 03.09.2022 (обновлено: 01:48 03.09.2022)
Власти Запорожья заявили о возвращении к нормальной работе АЭС
Власти Запорожья заявили о возвращении к нормальной работе АЭС