https://ria.ru/20220903/zaes-1814168672.html

Власти Запорожья заявили о возвращении к нормальной работе АЭС

Власти Запорожья заявили о возвращении к нормальной работе АЭС - РИА Новости, 03.09.2022

Власти Запорожья заявили о возвращении к нормальной работе АЭС

Запорожская АЭС после обстрела украинских войск функционирует в штатном режиме, работают два энергоблока, критических повреждений нет, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T01:40

2022-09-03T01:40

2022-09-03T01:48

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запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Запорожская АЭС после обстрела украинских войск функционирует в штатном режиме, работают два энергоблока, критических повреждений нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд.По его словам, критических повреждений на атомной станции после ночного обстрела со стороны Украины нет.

https://ria.ru/20220902/magate-1814163305.html

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в мире, украина, запорожская аэс