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В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети - РИА Новости, 03.09.2022
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В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети
В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети - РИА Новости, 03.09.2022
В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети
Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в украинском Чернигове при взрыве снаряда на выставке оружия, сообщило Госбюро расследований в Telegram. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T17:56
2022-09-03T19:29
в мире
украина
чернигов
государственное бюро расследований украины
происшествия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в украинском Чернигове при взрыве снаряда на выставке оружия, сообщило Госбюро расследований в Telegram."Сотрудники ГБР начали расследование по факту ранения детей на выставке оружия в Чернигове. В следствие инцидента были ранены пять людей, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет", — говорится в публикации.По данным следствия, на акции, которая проходила в центре города, жителям демонстрировали различные виды оружия и боеприпасов. Кто-то из организаторов привел гранатомет в боевое положение и выстрелил.Ведомство начало расследование. Решается вопрос о задержании причастных и предъявлении им обвинений по подозрению в нарушении правил обращения с оружием.О ЧП также сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.Черниговское отделение украинского издания "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на своего корреспондента на месте событий сообщило о срабатывании ручного противотанкового гранатомета и как минимум четырех пострадавших детях и нескольких взрослых, получивших ранения и контузии.
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в мире, украина, чернигов, государственное бюро расследований украины, происшествия
В мире, Украина, Чернигов, Государственное бюро расследований Украины, Происшествия
17:56 03.09.2022 (обновлено: 19:29 03.09.2022)
 
В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети

В Чернигове дети пострадали при взрыве гранатомета на выставке оружия

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в украинском Чернигове при взрыве снаряда на выставке оружия, сообщило Госбюро расследований в Telegram.
"Сотрудники ГБР начали расследование по факту ранения детей на выставке оружия в Чернигове. В следствие инцидента были ранены пять людей, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет", — говорится в публикации.
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По данным следствия, на акции, которая проходила в центре города, жителям демонстрировали различные виды оружия и боеприпасов. Кто-то из организаторов привел гранатомет в боевое положение и выстрелил.
Ведомство начало расследование. Решается вопрос о задержании причастных и предъявлении им обвинений по подозрению в нарушении правил обращения с оружием.
О ЧП также сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
"На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. <...> Двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии", — написал чиновник в соцсетях.
Черниговское отделение украинского издания "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на своего корреспондента на месте событий сообщило о срабатывании ручного противотанкового гранатомета и как минимум четырех пострадавших детях и нескольких взрослых, получивших ранения и контузии.
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