17:56 03.09.2022 (обновлено: 19:29 03.09.2022)
В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети
В Чернигове дети пострадали при взрыве гранатомета на выставке оружия
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в украинском Чернигове при взрыве снаряда на выставке оружия, сообщило Госбюро расследований в Telegram.
"Сотрудники ГБР начали расследование по факту ранения детей на выставке оружия в Чернигове. В следствие инцидента были ранены пять людей, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет", — говорится в публикации.
По данным следствия, на акции, которая проходила в центре города, жителям демонстрировали различные виды оружия и боеприпасов. Кто-то из организаторов привел гранатомет в боевое положение и выстрелил.
Ведомство начало расследование. Решается вопрос о задержании причастных и предъявлении им обвинений по подозрению в нарушении правил обращения с оружием.
О ЧП также сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
"На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. <...> Двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии", — написал чиновник в соцсетях.
Черниговское отделение украинского издания "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на своего корреспондента на месте событий сообщило о срабатывании ручного противотанкового гранатомета и как минимум четырех пострадавших детях и нескольких взрослых, получивших ранения и контузии.