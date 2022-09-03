https://ria.ru/20220903/vzryv-1814253382.html

В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети

В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети - РИА Новости, 03.09.2022

В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети

Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в украинском Чернигове при взрыве снаряда на выставке оружия, сообщило Госбюро расследований в Telegram. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T17:56

2022-09-03T17:56

2022-09-03T19:29

в мире

украина

чернигов

государственное бюро расследований украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1920x0_80_0_0_352e8f97adcc3dcbd7d0b857dcc20b7c.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в украинском Чернигове при взрыве снаряда на выставке оружия, сообщило Госбюро расследований в Telegram."Сотрудники ГБР начали расследование по факту ранения детей на выставке оружия в Чернигове. В следствие инцидента были ранены пять людей, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет", — говорится в публикации.По данным следствия, на акции, которая проходила в центре города, жителям демонстрировали различные виды оружия и боеприпасов. Кто-то из организаторов привел гранатомет в боевое положение и выстрелил.Ведомство начало расследование. Решается вопрос о задержании причастных и предъявлении им обвинений по подозрению в нарушении правил обращения с оружием.О ЧП также сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.Черниговское отделение украинского издания "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на своего корреспондента на месте событий сообщило о срабатывании ручного противотанкового гранатомета и как минимум четырех пострадавших детях и нескольких взрослых, получивших ранения и контузии.

https://ria.ru/20220825/sekta-1812149291.html

https://ria.ru/20220903/pushilin-1814225221.html

украина

чернигов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, чернигов, государственное бюро расследований украины, происшествия