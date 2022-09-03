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Путин не планирует встречаться с Орбаном - РИА Новости, 03.09.2022
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Путин не планирует встречаться с Орбаном
Путин не планирует встречаться с Орбаном - РИА Новости, 03.09.2022
Путин не планирует встречаться с Орбаном
Премьер-министр Венгрии Орбан, насколько известно Кремлю, прилетит в Москву только, чтобы попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, пожеланий о РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:59
2022-09-03T10:09
владимир путин
виктор орбан
политика
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Орбан, насколько известно Кремлю, прилетит в Москву только, чтобы попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, пожеланий о контактах с руководством РФ с венгерской стороны не высказывалось, встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачёвым. Каких-либо пожеланий о встречах не было", - сказал он.Церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы с 10 утра до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Путин простился с Горбачевым ранее: 1 сентября, до своей поездки в Калининград, он приехал в ЦКБ и возложил цветы.Песков пояснил, что присутствовать на общей церемонии прощания в субботу главе государства не позволяет его рабочий график: на субботу у него запланированы внутренние совещания, которые начнутся с утра, а также встречи, международный телефонный разговор, подготовка к ВЭФ.
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владимир путин, виктор орбан, политика
Владимир Путин, Виктор Орбан, Политика
09:59 03.09.2022 (обновлено: 10:09 03.09.2022)
 
Путин не планирует встречаться с Орбаном

Встреча Путина и Орбана, который посетит церемонию прощания с Горбачевым, не планируется

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Орбан, насколько известно Кремлю, прилетит в Москву только, чтобы попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, пожеланий о контактах с руководством РФ с венгерской стороны не высказывалось, встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачёвым. Каких-либо пожеланий о встречах не было", - сказал он.
Церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы с 10 утра до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Путин простился с Горбачевым ранее: 1 сентября, до своей поездки в Калининград, он приехал в ЦКБ и возложил цветы.
Песков пояснил, что присутствовать на общей церемонии прощания в субботу главе государства не позволяет его рабочий график: на субботу у него запланированы внутренние совещания, которые начнутся с утра, а также встречи, международный телефонный разговор, подготовка к ВЭФ.
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