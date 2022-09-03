https://ria.ru/20220903/vstrecha-1814187814.html

Путин не планирует встречаться с Орбаном

Путин не планирует встречаться с Орбаном - РИА Новости, 03.09.2022

Путин не планирует встречаться с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Орбан, насколько известно Кремлю, прилетит в Москву только, чтобы попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, пожеланий о РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:59

2022-09-03T09:59

2022-09-03T10:09

владимир путин

виктор орбан

политика

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Орбан, насколько известно Кремлю, прилетит в Москву только, чтобы попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, пожеланий о контактах с руководством РФ с венгерской стороны не высказывалось, встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачёвым. Каких-либо пожеланий о встречах не было", - сказал он.Церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы с 10 утра до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Путин простился с Горбачевым ранее: 1 сентября, до своей поездки в Калининград, он приехал в ЦКБ и возложил цветы.Песков пояснил, что присутствовать на общей церемонии прощания в субботу главе государства не позволяет его рабочий график: на субботу у него запланированы внутренние совещания, которые начнутся с утра, а также встречи, международный телефонный разговор, подготовка к ВЭФ.

https://ria.ru/20220818/orban-1810508476.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, виктор орбан, политика