https://ria.ru/20220903/voyna-1814172607.html

В ФРГ заявили, что Берлин фактически находится в "войне" с Россией

В ФРГ заявили, что Берлин фактически находится в "войне" с Россией - РИА Новости, 03.09.2022

В ФРГ заявили, что Берлин фактически находится в "войне" с Россией

ФРГ уже "фактически находится в войне" с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может перейти к прямому вооруженному... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T04:09

2022-09-03T04:09

2022-09-03T04:15

специальная военная операция на украине

олаф шольц

арнольд шёльцель

германия

россия

украина

нато

минобороны германии

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. ФРГ уже "фактически находится в войне" с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шёльцель.Журналист напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувший понедельник в речи в Праге заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. Конфликт на Украине используется лишь как предлог для милитаризации, тогда как сам процесс начался уже давно, утверждает Шёльцель.Так, бюджет министерства обороны ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель, указал экс-главред.Эксперт уточнил, что по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный бюджет планируется увеличить сразу на четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад уже превышали российские в 18 раз, а в будущем альянс собирается нарастить преимущество до 25-кратного превосходства.Ранее Шольц, выступая в Карловом университете в Праге, заметил, что Германия как страна в центре Старого Света сделает все, чтобы соединить вместе его север и юг, запад и восток. Он также назвал НАТО "гарантом безопасности" Европы и предположил, что модернизация сил и стандартизация правовых вопросов внутри Европейского союза усилят и Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html

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