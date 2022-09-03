https://ria.ru/20220903/vostok-2022-1814174422.html

Российские и китайские корабли провели стрельбы на учениях "Восток-2022"

Российские и китайские корабли провели стрельбы на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 03.09.2022

Российские и китайские корабли провели стрельбы на учениях "Восток-2022"

Российско-китайский отряд кораблей провел в Японском море артиллерийские стрельбы во время стратегических учений "Восток-2022", рассказали в Минобороны. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T05:13

2022-09-03T05:13

2022-09-03T05:24

безопасность

китай

азербайджан

тихоокеанский флот вмф россии

народно-освободительная армия китая

вмф рф

ка-27

восток (учения)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российско-китайский отряд кораблей провел в Японском море артиллерийские стрельбы во время стратегических учений "Восток-2022", рассказали в Минобороны.Отмечается, что по замыслу маневров российско-китайский отряд обнаружил в море тактическую группу кораблей условного противника и вступил с ними в артиллерийский бой. Силы условного противника обозначала группа больших десантных кораблей ТОФ, стрельба из универсальных корабельных артиллерийских установок выполнялась по морскому щиту-мишени.После этого палубный вертолет Ка-27 морской авиации ТОФ провел разведку морского района и выявил еще один "вражеский" надводный корабль. Цель располагалась на удалении, поэтому по ней нанесли условный ракетный удар. Далее корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировки по связи.ВМФ России направил на морскую часть учений корабль управления "Маршал Крылов", корветы "Гремящий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", большие десантные корабли "Ослябя", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также суда вспомогательного флота. От ВМС НОАК в учении задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От Вооруженных сил в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

https://ria.ru/20220902/ucheniya-1813989191.html

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китай

азербайджан

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безопасность, китай, азербайджан, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая, вмф рф, ка-27, восток (учения)