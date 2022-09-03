https://ria.ru/20220903/veduschiy-1814211697.html
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего - РИА Новости, 03.09.2022
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего
Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:06
2022-09-03T13:06
2022-09-03T13:06
шоубиз
лариса гузеева
"голос"
юрий аксюта
дмитрий нагиев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса Гузеева, сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта."Он (Нагиев) нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договорённость. Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить", - сказал Аксюта на Первом канале.По его словам, Ларисе Гузеевой он предложил стать ведущей проекта по телефону."Она сначала испугалась, сказала: "я, конечно же, подумаю", но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна", - пояснил генпродюсер.Сама Гузеева тоже признается, что испугалась. "В раскрученный проект, популярный, один из лучших ведущих, и вдруг я, естественно, мне страшно", - объяснила она."Голос 60+" покажут в воскресенье на Первом канале. Кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса гузеева, "голос", юрий аксюта, дмитрий нагиев
Шоубиз, Лариса Гузеева, "Голос", Юрий Аксюта, Дмитрий Нагиев
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего
Генпродюсер Первого канала Юрий Аксюта рассказал, почему проект "Голос" сменил ведущего
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса Гузеева, сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
"Он (Нагиев) нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договорённость. Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить", - сказал Аксюта на Первом канале.
По его словам, Ларисе Гузеевой
он предложил стать ведущей проекта по телефону.
"Она сначала испугалась, сказала: "я, конечно же, подумаю", но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна", - пояснил генпродюсер.
Сама Гузеева тоже признается, что испугалась. "В раскрученный проект, популярный, один из лучших ведущих, и вдруг я, естественно, мне страшно", - объяснила она.
"Голос 60+" покажут в воскресенье на Первом канале. Кресла наставников команд займут Елена Ваенга
и Валерий Сюткин
, уже имеющие опыт работы в "Голосе
", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин
и Игорь Корнелюк
.