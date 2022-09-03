Рейтинг@Mail.ru
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220903/veduschiy-1814211697.html
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего - РИА Новости, 03.09.2022
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего
Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:06
2022-09-03T13:06
шоубиз
лариса гузеева
"голос"
юрий аксюта
дмитрий нагиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_ecef24610a601dc6f9224d2a7aa5d5a6.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса Гузеева, сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта."Он (Нагиев) нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договорённость. Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить", - сказал Аксюта на Первом канале.По его словам, Ларисе Гузеевой он предложил стать ведущей проекта по телефону."Она сначала испугалась, сказала: "я, конечно же, подумаю", но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна", - пояснил генпродюсер.Сама Гузеева тоже признается, что испугалась. "В раскрученный проект, популярный, один из лучших ведущих, и вдруг я, естественно, мне страшно", - объяснила она."Голос 60+" покажут в воскресенье на Первом канале. Кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
https://ria.ru/20220809/serebryakov-1808318536.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_70745ae08cd42355164ef575e9c2d767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса гузеева, "голос", юрий аксюта, дмитрий нагиев
Шоубиз, Лариса Гузеева, "Голос", Юрий Аксюта, Дмитрий Нагиев
13:06 03.09.2022
 
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего

Генпродюсер Первого канала Юрий Аксюта рассказал, почему проект "Голос" сменил ведущего

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Нагиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса Гузеева, сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
"Он (Нагиев) нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договорённость. Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить", - сказал Аксюта на Первом канале.
По его словам, Ларисе Гузеевой он предложил стать ведущей проекта по телефону.
"Она сначала испугалась, сказала: "я, конечно же, подумаю", но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна", - пояснил генпродюсер.
Михаил Серебряков
9 августа, 14:42Шоубиз
Умер победитель шоу "Голос 60+" Михаил Серебряков
Сама Гузеева тоже признается, что испугалась. "В раскрученный проект, популярный, один из лучших ведущих, и вдруг я, естественно, мне страшно", - объяснила она.
"Голос 60+" покажут в воскресенье на Первом канале. Кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
 
ШоубизЛариса Гузеева"Голос"Юрий АксютаДмитрий Нагиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала