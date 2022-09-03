https://ria.ru/20220903/veduschiy-1814211697.html

Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего

Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего - РИА Новости, 03.09.2022

Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего

Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:06

2022-09-03T13:06

2022-09-03T13:06

шоубиз

лариса гузеева

"голос"

юрий аксюта

дмитрий нагиев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса Гузеева, сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта."Он (Нагиев) нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договорённость. Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить", - сказал Аксюта на Первом канале.По его словам, Ларисе Гузеевой он предложил стать ведущей проекта по телефону."Она сначала испугалась, сказала: "я, конечно же, подумаю", но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна", - пояснил генпродюсер.Сама Гузеева тоже признается, что испугалась. "В раскрученный проект, популярный, один из лучших ведущих, и вдруг я, естественно, мне страшно", - объяснила она."Голос 60+" покажут в воскресенье на Первом канале. Кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

https://ria.ru/20220809/serebryakov-1808318536.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лариса гузеева, "голос", юрий аксюта, дмитрий нагиев