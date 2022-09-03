https://ria.ru/20220903/valyuta-1814179507.html

Эксперт посоветовал россиянам не ввозить в большом количестве валюту

Эксперт посоветовал россиянам не ввозить в большом количестве валюту - РИА Новости, 03.09.2022

Эксперт посоветовал россиянам не ввозить в большом количестве валюту

Введение ограничений на операции с валютой может зародить в россиянах соблазн попробовать завести ее в страну из-за рубежа, чтобы создать валютную "подушку... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T08:13

2022-09-03T08:13

2022-09-03T11:59

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Введение ограничений на операции с валютой может зародить в россиянах соблазн попробовать завести ее в страну из-за рубежа, чтобы создать валютную "подушку безопасности". Аналитик оценил для РИА Новости такую затею как бесперспективную: почти любые действия с валютой выльются в высокие комиссии, а еще эксперты напомнили, что на границе сотрудник таможни имеет право досмотреть ваше имущество, а валюту свыше 10 тысяч долларов надо будет еще и задекларировать."Ввозить наличную валюту в больших объемах едва ли имеет смысл в условиях, когда многие банки вводят не только комиссию за хранение валютных остатков, но и за зачисление их на счёт", - рассуждает заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский, напомнив, что при пересечении таможенной границы и ввозе валюты может быть произведен досмотр пассажира.Ввоз в РФ наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений, поясняет руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. Наличная иностранная валюта подлежит обязательному декларированию в случае ее ввоза в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов - декларировать надо всю сумму, а не в части превышения."Досмотреть сотрудники могут, но в рамках стандартных процедур. Тем не менее, суммы выше 10 тысяч тяжело спрятать незаметно в разных предметах, чтобы это не было видно на оборудовании, а при опросе на таможне о сумме денег спрашивают напрямую, поэтому при перевозе валюты без декларации человек обманет сотрудников в любом случае. Ввоз валюты сам по себе, без какой-то цели, вряд ли даст что-то людям", - заключил Кривошея.

https://ria.ru/20220901/vizy-1813555841.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, общество, россия, новости - туризм