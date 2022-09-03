https://ria.ru/20220903/ukraina-1814217821.html
Киев продолжил попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении
Киев продолжил попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 03.09.2022
Киев продолжил попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении
Вооруженные силы РФ на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожили 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:45
2022-09-03T13:45
2022-09-03T15:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожили 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск, заявили в субботу в Минобороны России."Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:45 03.09.2022 (обновлено: 15:16 03.09.2022)
Киев продолжил попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: Украина продолжила попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении