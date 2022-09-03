https://ria.ru/20220903/ukraina-1814217821.html

Киев продолжил попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

Киев продолжил попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 03.09.2022

Киев продолжил попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы РФ на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожили 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:45

2022-09-03T13:45

2022-09-03T15:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожили 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск, заявили в субботу в Минобороны России."Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)