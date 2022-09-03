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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/ukraina-1814201681.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в Донецкой народной республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:04
2022-09-03T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в Донецкой народной республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.20 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Катериновка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11:00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.10 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина
12:04 03.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево из крупнокалиберных орудий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в Донецкой народной республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.20 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Катериновка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11:00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.10 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаУкраина
 
 
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