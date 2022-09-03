https://ria.ru/20220903/ukraina-1814201681.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в Донецкой народной республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:04

2022-09-03T12:04

2022-09-03T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в Донецкой народной республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.20 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Катериновка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11:00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.10 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), горловка, украина