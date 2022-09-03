https://ria.ru/20220903/ugonschik-1814275556.html
Полиция США арестовала угонщика самолета, угрожавшего протаранить магазин
Полиция США арестовала угонщика самолета, угрожавшего протаранить магазин - РИА Новости, 03.09.2022
Полиция США арестовала угонщика самолета, угрожавшего протаранить магазин
Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, взят под стражу после того, как благополучно посадил в поле угнанный самолет, сообщили... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T21:22
2022-09-03T21:22
2022-09-03T21:22
в мире
walmart
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768037315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6e7b07e1440a496753cb7bd060777a2.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, взят под стражу после того, как благополучно посадил в поле угнанный самолет, сообщили местные власти.На пресс-конференции в городе Тупело они рассказали, что смогли отговорить угонщика, которым оказался работник регионального аэропорта, от первоначального замысла обрушить двухмоторный Beechcraft King Air 90 на универмаг Walmart и помогли ему приземлиться по подсказкам профессионального летчика."Подозреваемый сейчас под стражей. Он получит необходимую помощь по поводу того, что он там переживает", - сказал мэр Тупело Тодд Джордан.Губернатор Миссиссипи Тэйт Ривз написал в Twitter, что инцидент разрешился благополучно: самолет на земле, и никто не пострадал.Полиция ранее сообщила, что пилот, несколько часов круживший над Тупело и окрестностями, связался со службой 911 и угрожал врезаться в магазин. Власти провели эвакуацию людей из опасного района."Переговорщики из полицейского управления Тупело вышли на связь с пилотом, и мы смогли убедить его не приводить свой план в исполнение, а посадить самолет в аэропорту. Достаточного опыта у него для этого не было. Ему (с земли) ассистировал частный летчик, но полностью выполнить задуманное не удалось", - рассказал шеф полиции Джон Квака.По его словам, подозреваемому грозят серьезные обвинения по линии федеральных властей, в том числе в хищении в особо крупных размерах и угрозах террористического характера.
https://ria.ru/20220827/rebenok-1812502435.html
https://ria.ru/20220805/tyurma-1807383533.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768037315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_931d547851b7ff91fd646be240ff1a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, walmart, сша, происшествия
В мире, Walmart, США, Происшествия
Полиция США арестовала угонщика самолета, угрожавшего протаранить магазин
В США полиция арестовала мужчину, угрожавшего врезаться на самолете в супермаркет Walmart
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, взят под стражу после того, как благополучно посадил в поле угнанный самолет, сообщили местные власти.
На пресс-конференции в городе Тупело они рассказали, что смогли отговорить угонщика, которым оказался работник регионального аэропорта, от первоначального замысла обрушить двухмоторный Beechcraft King Air 90 на универмаг Walmart
и помогли ему приземлиться по подсказкам профессионального летчика.
"Подозреваемый сейчас под стражей. Он получит необходимую помощь по поводу того, что он там переживает", - сказал мэр Тупело Тодд Джордан.
Губернатор Миссиссипи Тэйт Ривз написал в Twitter, что инцидент разрешился благополучно: самолет на земле, и никто не пострадал.
Полиция ранее сообщила, что пилот, несколько часов круживший над Тупело и окрестностями, связался со службой 911 и угрожал врезаться в магазин. Власти провели эвакуацию людей из опасного района.
"Переговорщики из полицейского управления Тупело вышли на связь с пилотом, и мы смогли убедить его не приводить свой план в исполнение, а посадить самолет в аэропорту. Достаточного опыта у него для этого не было. Ему (с земли) ассистировал частный летчик, но полностью выполнить задуманное не удалось", - рассказал шеф полиции Джон Квака.
По его словам, подозреваемому грозят серьезные обвинения по линии федеральных властей, в том числе в хищении в особо крупных размерах и угрозах террористического характера.