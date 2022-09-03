https://ria.ru/20220903/ugonschik-1814275556.html

Полиция США арестовала угонщика самолета, угрожавшего протаранить магазин

Полиция США арестовала угонщика самолета, угрожавшего протаранить магазин - РИА Новости, 03.09.2022

Полиция США арестовала угонщика самолета, угрожавшего протаранить магазин

Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, взят под стражу после того, как благополучно посадил в поле угнанный самолет, сообщили... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T21:22

2022-09-03T21:22

2022-09-03T21:22

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, взят под стражу после того, как благополучно посадил в поле угнанный самолет, сообщили местные власти.На пресс-конференции в городе Тупело они рассказали, что смогли отговорить угонщика, которым оказался работник регионального аэропорта, от первоначального замысла обрушить двухмоторный Beechcraft King Air 90 на универмаг Walmart и помогли ему приземлиться по подсказкам профессионального летчика."Подозреваемый сейчас под стражей. Он получит необходимую помощь по поводу того, что он там переживает", - сказал мэр Тупело Тодд Джордан.Губернатор Миссиссипи Тэйт Ривз написал в Twitter, что инцидент разрешился благополучно: самолет на земле, и никто не пострадал.Полиция ранее сообщила, что пилот, несколько часов круживший над Тупело и окрестностями, связался со службой 911 и угрожал врезаться в магазин. Власти провели эвакуацию людей из опасного района."Переговорщики из полицейского управления Тупело вышли на связь с пилотом, и мы смогли убедить его не приводить свой план в исполнение, а посадить самолет в аэропорту. Достаточного опыта у него для этого не было. Ему (с земли) ассистировал частный летчик, но полностью выполнить задуманное не удалось", - рассказал шеф полиции Джон Квака.По его словам, подозреваемому грозят серьезные обвинения по линии федеральных властей, в том числе в хищении в особо крупных размерах и угрозах террористического характера.

https://ria.ru/20220827/rebenok-1812502435.html

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в мире, walmart, сша, происшествия