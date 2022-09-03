https://ria.ru/20220903/ugonschik-1814261707.html

В США угонщик самолета, грозивший протаранить магазин, приземлился в поле

В США угонщик самолета, грозивший протаранить магазин, приземлился в поле - РИА Новости, 03.09.2022

В США угонщик самолета, грозивший протаранить магазин, приземлился в поле

Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, благополучно посадил самолет в поле, сообщило местное издание Starkville Daily News. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T18:56

2022-09-03T18:56

2022-09-03T19:03

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, благополучно посадил самолет в поле, сообщило местное издание Starkville Daily News."Самолет приземлился в поле между Эшлендом и Грейвстоуном. Воздушное судно не повреждено, пилот жив", - пишет газета со ссылкой на местные власти и публикует фотографию самолета.Полиция городка Тупело ранее сообщила, что пилот связался со службой 911 и угрожал врезаться в универмаг сети Walmart. Власти провели эвакуацию людей из опасного района.По данным СМИ, небольшой двухмоторный самолет угнал работник местного аэропорта, который несколько часов кружил над Тупело и окрестностями.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, walmart