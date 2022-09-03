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В США угонщик самолета, грозивший протаранить магазин, приземлился в поле - РИА Новости, 03.09.2022
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В США угонщик самолета, грозивший протаранить магазин, приземлился в поле
В США угонщик самолета, грозивший протаранить магазин, приземлился в поле - РИА Новости, 03.09.2022
В США угонщик самолета, грозивший протаранить магазин, приземлился в поле
Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, благополучно посадил самолет в поле, сообщило местное издание Starkville Daily News. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T18:56
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в мире
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, благополучно посадил самолет в поле, сообщило местное издание Starkville Daily News."Самолет приземлился в поле между Эшлендом и Грейвстоуном. Воздушное судно не повреждено, пилот жив", - пишет газета со ссылкой на местные власти и публикует фотографию самолета.Полиция городка Тупело ранее сообщила, что пилот связался со службой 911 и угрожал врезаться в универмаг сети Walmart. Власти провели эвакуацию людей из опасного района.По данным СМИ, небольшой двухмоторный самолет угнал работник местного аэропорта, который несколько часов кружил над Тупело и окрестностями.
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в мире, сша, walmart
В мире, США, Walmart
18:56 03.09.2022 (обновлено: 19:03 03.09.2022)
 
В США угонщик самолета, грозивший протаранить магазин, приземлился в поле

СМИ: угонщик самолета в США, грозивший протаранить супермаркет, приземлился в поле, он жив

© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAANПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAAN
Полиция в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот, угрожавший протаранить магазин в американском штате Миссисипи, благополучно посадил самолет в поле, сообщило местное издание Starkville Daily News.
"Самолет приземлился в поле между Эшлендом и Грейвстоуном. Воздушное судно не повреждено, пилот жив", - пишет газета со ссылкой на местные власти и публикует фотографию самолета.
Полиция городка Тупело ранее сообщила, что пилот связался со службой 911 и угрожал врезаться в универмаг сети Walmart. Власти провели эвакуацию людей из опасного района.
По данным СМИ, небольшой двухмоторный самолет угнал работник местного аэропорта, который несколько часов кружил над Тупело и окрестностями.
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