https://ria.ru/20220903/tv-1814009168.html

Тимур Вайнштейн: у ТВ в России нет проблем с западным медиабизнесом

Тимур Вайнштейн: у ТВ в России нет проблем с западным медиабизнесом - РИА Новости, 03.09.2022

Тимур Вайнштейн: у ТВ в России нет проблем с западным медиабизнесом

На российском телевидении начался новый сезон. В эфир вернулись вечерние развлекательные программы. "Россия 1" начал 2 сентября с четвертого сезона "Ну-ка, все... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T07:30

2022-09-03T07:30

2022-09-03T08:00

шоубиз

технологии

нтв (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814030956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47838d79da67359491dc46fe04762c14.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На российском телевидении начался новый сезон. В эфир вернулись вечерние развлекательные программы. "Россия 1" начал 2 сентября с четвертого сезона "Ну-ка, все вместе!", на Первом канале 4 сентября выйдет "Голос 60+" с Ларисой Гузеевой в роли ведущей, а НТВ сегодня представит новое "Шоу Аватар". О проектах и санкциях на ТВ-рынке в интервью РИА Новости рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Новые технологии на ТВ: как компьютерные игры помогли телевидению– Как технологически выстроено "Шоу Аватар"?– Участники в закрытом от посторонних глаз павильоне надевают специальный костюм для захвата движений тела и мимики лица, а также записи голоса — и предстают перед публикой. Поют, танцуют, общаются с жюри и ведущим цифровые конкурсанты в этом закулисном пространстве. А на сцене параллельно с этим идет шоу – выступают живые артисты балета, в зале смеются зрители.В этот момент компьютер генерирует изображение аватара на сцене в режиме реального времени. На экраны выводится совмещенная картинка – наш цифровой герой как будто присутствует в реальных декорациях. Аватары органично взаимодействуют с реальной сценической обстановкой: камерами, светом, звуком, а также жюри и ведущим в режиме здесь и сейчас.Несколько лет назад я не поверил бы, что смогу осуществить съемки музыкального развлекательного проекта с жюри и зрителями в зале, в каждом выпуске которого на сцену будут выходить девять цифровых аватаров. А сейчас подобное возможно с помощью технологий, которые разрабатывались для игровой индустрии, но все больше используются в кино и шоу-бизнесе.– В "Маске" как раз участники могли скрыть свои эмоции и даже фигуру за объемным костюмом. Здесь, получается, вы наоборот – открываете мимику певца. Это же самое очевидное, по чему можно отгадать человека…– Да, действительно, аватар передает даже реакцию от живого человека во время обсуждения жюри. Но риска, что судьи распознают всех сразу, нет. Кажется, что это просто. Участники прекрасно понимают, по каким признакам их отгадывают. Поэтому задача артиста – максимально изменить стиль своего поведения. Открою секрет, некоторые даже меняют мимику и манеру своей речи: темп, слова и так далее.– Как создавались сами аватары? Их в любом случае рисовали.-- В среднем один персонаж создавался минимум два месяца. Сначала был эскиз, потом — 3D-модель будущего героя, включающая фигуру и лицо, одежду и волосы. Затем, формировался скелет и закладывалось разнообразие мимики. Также было важно выстроить "физику" волос и одежды, чтобы во время движения аватара они физически корректно взаимодействовали с движениями тела артиста. Каждому цифровому герою придавалась особая стилистика движений. Санкции: будет ли корейская "Маска" на НТВ– "Маска" – это франшиза, изначально корейский проект. Против России ввели санкции, а крупный бизнес ушел из нашей страны. Как удалось сохранить договор?– Действительно, несколько компаний приостановили взаимодействие с Россией, в основном из США и Великобритании. Да, они крупные держатели форматов, но не единственные. Я давно на этом рынке и могу уверенно сказать, что с большинством европейских или азиатских фирм никаких проблем нет.Например, по "Маске" у нас долгосрочный контракт, но при этом никто к нам не обратился с требованием пересмотреть его.Эта проблема может возникнуть с новыми проектами, то есть купить что-то свежее, может быть, не получиться. Но мы ориентируемся на оригинальные форматы.– Вы уже нашли новых участков четвертого сезона "Маски"?– Да. Осталось одно место.Своя атмосфера и слово "нет": как продюсеры работают с детьми-сиротами– "Ты – супер!" – социальный проект, в организации которого принимает и МИА "Россия сегодня". Но все же это развлекательное шоу. Как совмещается на ТВ социальность и развлекательность?– Шоу на телевидение – это только часть этого проекта, красивая картинка. Дети не просто приезжают на съёмки, а целый месяц до этого живут вместе в рамках, можно сказать, творческого лагеря, готовятся к своим выступлениям, с ними работают лучшие педагоги. Ребята очень талантливые, после проекта большинство продолжают заниматься музыкой. Некоторые даже становятся звездами у себя в регионах и выступают там на концертах. Ну а кто-то, как Диана Анкудинова, звездой всей России.Поэтому, несмотря на социальную тематику, передача становится развлекательной программой.– Тем не менее это конкурс, и вам приходится говорить "нет", а эти дети и так обделены главным – родительским вниманием, одобрением.– Этой проблемы нет. Мы с первого сезона поняли одну вещь. Они приезжают в Москву, живут здесь с другими ребятами в санатории, ежедневно репетируют, ездят на экскурсии, встречаются со звездами. Да, конечно, им хочется победить, но, наверное, именно потому, что у них, действительно, очень тяжелая судьба, они воспринимают даже участие в проекте уже как праздник. Многие ребята благодаря "Ты супер!" впервые выезжают из своего населенного пункта. Поэтому сам конкурс становится для них как нечто дополнительное ко всему остальному.Они радуются друг за друга, даже те, кто не прошел дальше. Обмениваются контактами, поддерживают. Да, при этом конкурс необходим — телевидению важен интерес зрителей и элемент шоу.Пик славы прошел: как забытые звезды приходят на шоу "Суперстар!"– Еще одно шоу, где есть красные линии, – "Суперстар!". Это камбек тех, кого чаще всего просто забыли. Когда вы приглашаете этих артистов, как проходят переговоры?– Они все понимают, что их пик славы уже прошел. Но певцы также понимают, что это возможность не просто засветиться в шоу на телевидении, а сделать интересные номера, отдельные продукты, показать свой талант с неожиданной стороны.Кроме того, у нас достаточно большой список артистов, из тех, кто сами хотят в шоу, и нам приходится выбирать. А за кулисами не капризничают, во всяком случае, не более того, что свойственно творческим людям.– Применяли ли вы штрафные санкции к кому-либо из участников ?– Нет. Все артисты – профессионалы. Но нельзя забывать, что, например, уход любого из них из шоу вопреки контракту может стать отдельным информповодом, который негативно на них отразится.Российский рынок ТВ: о плагиате, турецких сериалах и своих продуктах– На российском ТВ нет стопроцентно оригинального формата, в том числе и на НТВ. Почему мы покупаем франшизы, а не придумываем что-то свое?– Телевидение – это международный бизнес, и очень глупо не использовать проект, который успешно прошел где-то в другой стране. И наши форматы продаются за рубеж, включая Азию и Европу.Раз в пять-десять лет рождается программа, которая идет в более 60-ти странах мира. Это огромный успех, да и просто чудо. Например, "Большой брат", "Один в один", "Маска", "Голос".– А как вообще вы узнаете о форматах в других странах? Смотрите все подряд? Или есть какой-то каталог, как, например, это происходит в моде или дизайне.– Не знаю, как узнают другие. У меня, например, много зарубежных коллег, которые могут сообщить, что есть тот или иной формат. Также есть многочисленные телерынки - в Каннах, например, где встречаются профессионалы и показывают всем свои проекты. Сейчас, конечно, России сложнее выходить на международный рынок. Но будем с оптимизмом смотреть вперед.– Мы сейчас говорим о зарубежных компаниях, которые успешно делают форматы и продают их по всему миру. Причем случается, что даже в их родной стране та или иная передача не выходит, но с успехом идет в другом месте. Почему, на ваш взгляд, в России до сих пор нет такой компании, которая делала бы и продавала форматы?– Россия подходила к тому моменту, когда наш рынок телевизионных форматов был бы востребован. Но для этого нужен яркий толчок. Смотрите, чтобы турецкие сериалы стали популярными на весь мир, должен был случится "Великолепный век". А теперь многие идут покупать сериалы в Турции. Поэтому я всегда говорил всем коллегам с других каналов: не важно, у кого будет первый успех, главное, чтобы он был. Мы порадуемся все вместе, потому что победа одного приведет к выгоде для всего российского рынка.

https://ria.ru/20220902/shou-1813832764.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, нтв (телеканал)