15:20 03.09.2022 (обновлено: 17:37 03.09.2022)
Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке
Туристы, погибшие на Ключевском вулкане на Камчатке, сорвались с высоты
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен — РИА Новости. Пятеро туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. Как сообщили власти региона, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания. Один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели.
"По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.
"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края — по третьей части статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — добавили в управлении СК.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.