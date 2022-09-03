https://ria.ru/20220903/turisty-1814229458.html

Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке

Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2022

Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке

Пятеро туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:20

2022-09-03T15:20

2022-09-03T17:37

камчатский край

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен — РИА Новости. Пятеро туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. Как сообщили власти региона, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания. Один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели."По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим", — говорится в сообщении."Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края — по третьей части статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — добавили в управлении СК.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

https://ria.ru/20220901/sochi-1813652614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

камчатский край, новости - туризм