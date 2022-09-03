Рейтинг@Mail.ru
Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220903/turisty-1814229458.html
Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке
Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2022
Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке
Пятеро туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:20
2022-09-03T17:37
камчатский край
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765381_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a4d1ce7b225a33249094e20e5fe2115.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен — РИА Новости. Пятеро туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. Как сообщили власти региона, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания. Один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели."По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим", — говорится в сообщении."Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края — по третьей части статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — добавили в управлении СК.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
https://ria.ru/20220901/sochi-1813652614.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765381_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f0cb089becdcf3fa1cbcd78404798dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, новости - туризм
Камчатский край, Новости - Туризм
15:20 03.09.2022 (обновлено: 17:37 03.09.2022)
 
Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке

Туристы, погибшие на Ключевском вулкане на Камчатке, сорвались с высоты

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен — РИА Новости. Пятеро туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. Как сообщили власти региона, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания. Один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели.
"По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.
"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края — по третьей части статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — добавили в управлении СК.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:45Туризм
Спасатели нашли туриста, который три дня не мог спуститься с гор в Сочи
 
Камчатский крайНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала