https://ria.ru/20220903/tayvan-1814165603.html

Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму свыше миллиарда долларов

Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму свыше миллиарда долларов - РИА Новости, 03.09.2022

Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму свыше миллиарда долларов

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, заявило американское агентство по оборонному... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T00:16

2022-09-03T00:16

2022-09-03T01:17

в мире

тайвань

сша

государственный департамент сша

нэнси пелоси

джон кирби

китай

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, заявило американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона.Согласно документам ведомства, речь идет о поставке островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" общей стоимостью примерно 355 миллионов долларов, а также 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму около 85,6 миллиона долларов.Помимо этого, американское дипведомство одобрило возможную сделку с Тайванем по продлению контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.Предполагаемая сделка по продаже Тайваню данных вооружений, как отметили в Пентагоне, "служит на пользу национальным экономическим и оборонным интересам США путем поддержки усилий (острова) по поддержанию надежного оборонительного потенциала"."Продажа данных вооружений поможет укрепить безопасность (Тайваня) и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе… Подобная сделка не приведет к изменению базового военного баланса в регионе", - указали в министерстве обороны США.Из документов следует, что американская администрация уже уведомила конгресс о принятых ею решениях. Теперь законодателям предстоит в течение месяца изучить новые соглашения и принять решение относительно их возможной блокировки.В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя отношения США и Тайваня, заявил на брифинге, что Вашингтон намерен продолжать оказывать помощь острову в сфере безопасности, хотя по-прежнему не поддерживает идею обретения им независимости.Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20220816/kitay-1809872109.html

https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html

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в мире, тайвань, сша, государственный департамент сша, нэнси пелоси, джон кирби, китай, министерство обороны сша, конгресс сша