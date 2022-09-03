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В Рязани проверят информацию о детях, евших на улице выброшенные таблетки - РИА Новости, 03.09.2022
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В Рязани проверят информацию о детях, евших на улице выброшенные таблетки
В Рязани проверят информацию о детях, евших на улице выброшенные таблетки - РИА Новости, 03.09.2022
В Рязани проверят информацию о детях, евших на улице выброшенные таблетки
Полиция проверит информацию о детях, евших на улице в Рязани выброшенные таблетки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:51
2022-09-03T12:51
рязанская область
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Полиция проверит информацию о детях, евших на улице в Рязани выброшенные таблетки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова."Сегодня в сети Интернет размещена информация о том, что дети на улице ели выброшенные кем-то таблетки. Благодарю неравнодушного рязанца, который не прошел мимо этой ситуации. В свою очередь, передали информацию в полицию, будет проведена соответствующая проверка", - написала Евдокимова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Она обратила внимание взрослых на необходимость правильной утилизации медицинских препаратов и предметов, а родителей попросила учить детей безопасности.
https://ria.ru/20220903/politsiya-1814181670.html
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рязанская область, рязань, происшествия
Рязанская область, Рязань, Происшествия
12:51 03.09.2022
 
В Рязани проверят информацию о детях, евших на улице выброшенные таблетки

Рязанская полиция проверит информацию о детях, евших на улице выброшенные кем-то таблетки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Полиция проверит информацию о детях, евших на улице в Рязани выброшенные таблетки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова.
"Сегодня в сети Интернет размещена информация о том, что дети на улице ели выброшенные кем-то таблетки. Благодарю неравнодушного рязанца, который не прошел мимо этой ситуации. В свою очередь, передали информацию в полицию, будет проведена соответствующая проверка", - написала Евдокимова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Она обратила внимание взрослых на необходимость правильной утилизации медицинских препаратов и предметов, а родителей попросила учить детей безопасности.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
08:53
В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции
 
Рязанская областьРязаньПроисшествия
 
 
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