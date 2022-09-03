07:50 03.09.2022 (обновлено: 10:10 03.09.2022)
Украинские войска обстреляли село Кистер в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Кистер со стороны Украины
Осколки артиллерийских снарядов. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате повреждены объекты инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром со стороны территории Украины был произведен обстрел села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет", — написал он.
Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные службы. Бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей, когда выяснится, что на месте находиться безопасно.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.