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Украинские войска обстреляли село Кистер в Брянской области - РИА Новости, 03.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/svo-1814178386.html
Украинские войска обстреляли село Кистер в Брянской области
Украинские войска обстреляли село Кистер в Брянской области - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска обстреляли село Кистер в Брянской области
Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате повреждены объекты инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T07:50
2022-09-03T10:10
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
брянская область
украина
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате повреждены объекты инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные службы. Бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей, когда выяснится, что на месте находиться безопасно.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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происшествия, александр богомаз, брянская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область, Украина
07:50 03.09.2022 (обновлено: 10:10 03.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли село Кистер в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Кистер со стороны Украины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки артиллерийских снарядов
Осколки артиллерийских снарядов - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате повреждены объекты инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром со стороны территории Украины был произведен обстрел села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет", — написал он.

Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные службы. Бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей, когда выяснится, что на месте находиться безопасно.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр БогомазБрянская областьУкраина
 
 
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