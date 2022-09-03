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Украинские войска обстреляли село Кистер в Брянской области

Украинские войска обстреляли село Кистер в Брянской области - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска обстреляли село Кистер в Брянской области

Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате повреждены объекты инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T07:50

2022-09-03T07:50

2022-09-03T10:10

специальная военная операция на украине

происшествия

александр богомаз

брянская область

украина

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате повреждены объекты инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные службы. Бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей, когда выяснится, что на месте находиться безопасно.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

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происшествия, александр богомаз, брянская область, украина