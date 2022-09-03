https://ria.ru/20220903/svo-1814174302.html
Минобороны показало кадры остановки нападения украинских военных
Минобороны показало кадры остановки нападения украинских военных - РИА Новости, 03.09.2022
Минобороны показало кадры остановки нападения украинских военных
Минобороны опубликовало видеоролик о боевой работе подразделений ВДВ, которые отразили нападение украинских военных в спецоперации. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T05:07
2022-09-03T05:07
2022-09-03T10:19
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик о боевой работе подразделений ВДВ, которые отразили нападение украинских военных в спецоперации.На кадрах показана оборона российских десантников, процесс стрельбы с закрытых позиций из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Подразделения ВДВ уничтожили группу украинской пехоты по данным с беспилотника."Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы. <...> Два часа они продержались. <...> Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели, как их эвакуировали. Никто не наносил по ним огонь", — рассказал десантник с позывным Тихий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воздушно-десантные войска россии, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
05:07 03.09.2022 (обновлено: 10:19 03.09.2022)
Минобороны показало кадры остановки нападения украинских военных
Минобороны показало кадры отражения атаки украинских военных подразделениями ВДВ