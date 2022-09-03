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Власти Запорожья сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/svo-1814172985.html
Власти Запорожья сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта
Власти Запорожья сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта - РИА Новости, 03.09.2022
Власти Запорожья сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта
Киевские власти предприняли попытку высадить своих десантников в трех направлениях в освобожденной части Запорожской области, но им дали отпор, рассказал РИА... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T04:14
2022-09-03T04:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
в мире
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Киевские власти предприняли попытку высадить своих десантников в трех направлениях в освобожденной части Запорожской области, но им дали отпор, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что в районе Каховского водохранилища — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.По его словам, для пресечения попытки высадки десанта задействовали авиацию, а более подробную информацию предоставит Минобороны.Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от района Каменского и Степногорска.Накануне ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.
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запорожская область, россия, в мире, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, В мире, Владимир Рогов
04:14 03.09.2022 (обновлено: 04:20 03.09.2022)
 
Власти Запорожья сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта

Власти Запорожской области сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен РИА Новости. Киевские власти предприняли попытку высадить своих десантников в трех направлениях в освобожденной части Запорожской области, но им дали отпор, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что в районе Каховского водохранилища — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.

"Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Логического объяснения подобным действиям нет. Все это было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву. Украинским боевикам дан отпор", — подчеркнул Рогов.

По его словам, для пресечения попытки высадки десанта задействовали авиацию, а более подробную информацию предоставит Минобороны.

"Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих", — заключил Рогов.

Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от района Каменского и Степногорска.
Накануне ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВ миреВладимир Рогов
 
 
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