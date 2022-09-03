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Власти Запорожья сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта

Власти Запорожья сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта - РИА Новости, 03.09.2022

Власти Запорожья сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта

Киевские власти предприняли попытку высадить своих десантников в трех направлениях в освобожденной части Запорожской области, но им дали отпор, рассказал РИА... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T04:14

2022-09-03T04:14

2022-09-03T04:20

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

в мире

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Киевские власти предприняли попытку высадить своих десантников в трех направлениях в освобожденной части Запорожской области, но им дали отпор, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что в районе Каховского водохранилища — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.По его словам, для пресечения попытки высадки десанта задействовали авиацию, а более подробную информацию предоставит Минобороны.Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от района Каменского и Степногорска.Накануне ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, россия, в мире, владимир рогов