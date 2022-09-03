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Власти Запорожья сообщили об отражении атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/svo-1814172788.html
Власти Запорожья сообщили об отражении атаки ВСУ на Энергодар
Власти Запорожья сообщили об отражении атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 03.09.2022
Власти Запорожья сообщили об отражении атаки ВСУ на Энергодар
Обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T04:05
2022-09-03T04:08
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В ночь на субботу украинские войска открыли огонь по ЗАЭС и пригороду Энергодара.По его словам, информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
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энергодар
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в мире, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область
04:05 03.09.2022 (обновлено: 04:08 03.09.2022)
 
Власти Запорожья сообщили об отражении атаки ВСУ на Энергодар

Власти Запорожья сообщили об отражении атаки ВСУ на Энергодар

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В ночь на субботу украинские войска открыли огонь по ЗАЭС и пригороду Энергодара.
"На данный момент обстрел прекратился. В городе все спокойно. Атака отражена. Предварительно, били по прибрежной полосе и промышленной зоне", - сказал Рогов.
По его словам, информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская область
 
 
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