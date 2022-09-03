04:05 03.09.2022 (обновлено: 04:08 03.09.2022)
Власти Запорожья сообщили об отражении атаки ВСУ на Энергодар
Власти Запорожья сообщили об отражении атаки ВСУ на Энергодар
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В ночь на субботу украинские войска открыли огонь по ЗАЭС и пригороду Энергодара.
"На данный момент обстрел прекратился. В городе все спокойно. Атака отражена. Предварительно, били по прибрежной полосе и промышленной зоне", - сказал Рогов.
По его словам, информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России