03:03 03.09.2022 (обновлено: 03:17 03.09.2022)
На Запорожье подняли авиацию из-за лодок ВСУ в Каховском водохранилище
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил о поднятии авиации из-за лодок ВСУ
Вертолет Ка-52. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Запорожской области подняли авиацию из-за лодок с вооруженными людьми, которые двигались из подконтрольного Киеву района Каневского и Лысогорки в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму (Владимира) Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолеты Ка-52", — написал Рогов.
Ранее он заявил, что в районе Каховского водохранилища — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей. Позже Рогов уточнил, что десант вышел из Каневского и Лысогорки, находящихся на правом берегу Днепра.
Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от района Каменского и Степногорска.
Накануне ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.