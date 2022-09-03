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На Запорожье подняли авиацию из-за лодок ВСУ в Каховском водохранилище

На Запорожье подняли авиацию из-за лодок ВСУ в Каховском водохранилище - РИА Новости, 03.09.2022

На Запорожье подняли авиацию из-за лодок ВСУ в Каховском водохранилище

член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T03:03

2022-09-03T03:03

2022-09-03T03:17

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Запорожской области подняли авиацию из-за лодок с вооруженными людьми, которые двигались из подконтрольного Киеву района Каневского и Лысогорки в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее он заявил, что в районе Каховского водохранилища — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей. Позже Рогов уточнил, что десант вышел из Каневского и Лысогорки, находящихся на правом берегу Днепра.Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от района Каменского и Степногорска.Накануне ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, запорожская аэс, магатэ, запорожье