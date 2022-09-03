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Власти Запорожской области заявили, что ВСУ открыли огонь по Энергодару
Власти Запорожской области заявили, что ВСУ открыли огонь по Энергодару - РИА Новости, 03.09.2022
Власти Запорожской области заявили, что ВСУ открыли огонь по Энергодару
Украинские войска открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:58
2022-09-03T01:58
2022-09-03T02:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, украинские войска из Никополя отправили второй за ночь пакет ракет (шесть штук) из РСЗО, предварительно, HIMARS. Позже он уточнил, что речь идет о залпах в направлении Новой Каховки.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Херсон
01:58 03.09.2022 (обновлено: 02:39 03.09.2022)
Власти Запорожской области заявили, что ВСУ открыли огонь по Энергодару
Власти Запорожской области заявили, что ВСУ открыли огонь по Энергодару