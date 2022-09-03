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Член СПЧ призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к теракту

Член СПЧ призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к теракту - РИА Новости, 03.09.2022

Член СПЧ призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к теракту

Наказание за терроризм в России очень жесткое, но, возможно, нужно ужесточить меры за подготовку и разжигание, а также усилить профилактику терроризма, заявил... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T07:22

2022-09-03T07:22

2022-09-03T07:22

дарья дугина

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беслан

общество

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Наказание за терроризм в России очень жесткое, но, возможно, нужно ужесточить меры за подготовку и разжигание, а также усилить профилактику терроризма, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день выбран из-за трагических событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.По его словам, порой публичные люди призывают других, у кого "более слабая психика, которые более внушаемы, у которых трудная жизненная ситуация" и подстрекают к каким-то определенным уже более тяжким последствиям.Кроме того, по его словам, необходимо усилить профилактику, особенно в условиях спецоперации.Он считает, что необходимо ужесточить наказание за дискредитирующие действия и наказывать тех, кто "создают идеологическую философскую основу для подобных действий". На вопрос, актуальна ли на фоне убийства Дарьи Дугиной тема возвращения смертной казни, Кабанов ответил, что в данном случае пожизненное заключение под стражу - соответствующая мера наказания.По его словам, пожизненное лишение свободы "страшнее", чем смертная казнь. "Поверьте мне, что пожизненное наказание в строгом режиме страшнее, чем просто убийство, потому что для многих убийство – это мученическая, героическая смерть, а когда они превращаются в такую "сгорбленную тварь", это другая история", - заключил Кабанов.

https://ria.ru/20220830/avialesookhrana-1813219912.html

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дарья дугина, россия, беслан, общество