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Член СПЧ призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к теракту - РИА Новости, 03.09.2022
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Член СПЧ призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к теракту
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к теракту - РИА Новости, 03.09.2022
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к теракту
Наказание за терроризм в России очень жесткое, но, возможно, нужно ужесточить меры за подготовку и разжигание, а также усилить профилактику терроризма, заявил... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T07:22
2022-09-03T07:22
дарья дугина
россия
беслан
общество
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Наказание за терроризм в России очень жесткое, но, возможно, нужно ужесточить меры за подготовку и разжигание, а также усилить профилактику терроризма, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день выбран из-за трагических событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.По его словам, порой публичные люди призывают других, у кого "более слабая психика, которые более внушаемы, у которых трудная жизненная ситуация" и подстрекают к каким-то определенным уже более тяжким последствиям.Кроме того, по его словам, необходимо усилить профилактику, особенно в условиях спецоперации.Он считает, что необходимо ужесточить наказание за дискредитирующие действия и наказывать тех, кто "создают идеологическую философскую основу для подобных действий". На вопрос, актуальна ли на фоне убийства Дарьи Дугиной тема возвращения смертной казни, Кабанов ответил, что в данном случае пожизненное заключение под стражу - соответствующая мера наказания.По его словам, пожизненное лишение свободы "страшнее", чем смертная казнь. "Поверьте мне, что пожизненное наказание в строгом режиме страшнее, чем просто убийство, потому что для многих убийство – это мученическая, героическая смерть, а когда они превращаются в такую "сгорбленную тварь", это другая история", - заключил Кабанов.
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дарья дугина, россия, беслан, общество
Дарья Дугина, Россия, Беслан, Общество
07:22 03.09.2022
 
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к теракту

Член СПЧ Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к теракту

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧлен Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Наказание за терроризм в России очень жесткое, но, возможно, нужно ужесточить меры за подготовку и разжигание, а также усилить профилактику терроризма, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день выбран из-за трагических событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.
"У нас очень жесткое наказание за терроризм, включая и конфискацию имущества даже у родственников, поэтому здесь наказание на самом деле уже не играет роли, поскольку, когда совершается теракт, то он уже понес последствия тяжкие для людей. Конечно, возможно рассмотреть вопрос по ужесточению наказания за подготовку, возможно ужесточение за разжигание, это очень важно, потому что мы же видим, что публичные люди, политики просто разжигают и отделываются штрафами, ограничениями каких-то действий", - сказал Кабанов.
По его словам, порой публичные люди призывают других, у кого "более слабая психика, которые более внушаемы, у которых трудная жизненная ситуация" и подстрекают к каким-то определенным уже более тяжким последствиям.
"Это ведь все есть подготовка к терроризму, тем более терроризм становится сегодня "нормальной" формой существования цивилизованных государств. Посмотрите, что происходит. Украинских террористов-взрывников готовят в Чехии, с ними работают западные спецслужбы. Понятно, что терроризм будет направлен на мирных жителей, поэтому я думаю, что, конечно, (нужно) ужесточение мер", - отметил Кабанов.
Кроме того, по его словам, необходимо усилить профилактику, особенно в условиях спецоперации.
"После 2000-х годов и антитеррористической операции на Кавказе мы расслабились фактически, в том числе и правоохранители. А надо понимать, что у нас давно ведется террористическая война, не только со стороны ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), но и теперь у нас еще есть и страны Европы и со стороны наших ближайших соседей, тем более наших ближайших соседей намного сложнее вычислить, мы же видим прекрасно", - сказал член СПЧ.
Он считает, что необходимо ужесточить наказание за дискредитирующие действия и наказывать тех, кто "создают идеологическую философскую основу для подобных действий". На вопрос, актуальна ли на фоне убийства Дарьи Дугиной тема возвращения смертной казни, Кабанов ответил, что в данном случае пожизненное заключение под стражу - соответствующая мера наказания.
"Я всегда был против смертной казни. Считаю, что террористов, если они не представляют оперативный интерес - чаще всего они представляют оперативный интерес - они должны уничтожаться во время проведения операции. Это на самом деле понятный подход. Но, если они попали под суд, тогда я могу сказать, что у них должно быть пожизненное без права обжалования", - сказал Кабанов.
По его словам, пожизненное лишение свободы "страшнее", чем смертная казнь. "Поверьте мне, что пожизненное наказание в строгом режиме страшнее, чем просто убийство, потому что для многих убийство – это мученическая, героическая смерть, а когда они превращаются в такую "сгорбленную тварь", это другая история", - заключил Кабанов.
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