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Переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины выплатят более 10,3 миллиарда рублей

Переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины выплатят более 10,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.09.2022

Переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины выплатят более 10,3 миллиарда рублей

Правительство выделило более 10,3 миллиарда рублей из резервного фонда на социальные выплаты жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T20:48

2022-09-03T20:48

2022-09-03T22:59

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 10,3 миллиарда рублей из резервного фонда на социальные выплаты жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые вынужденно покинули эти территории и приехали в Россию, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.Средства направили Министерству труда и социальной защиты, которое должно распределить их между регионами. Ведомству также поручили следить за целевым расходованием денег и до 1 февраля 2023 года представить доклад в правительство.Также отдельным документом кабмин определил порядок предоставления выплат. Для их получения переселенцы должны подать заявление, приложив документы, подтверждающие их статус. В числе прочих обратиться за выплатами могут инвалиды, пенсионеры, беременные, родители-одиночки и ветераны Великой Отечественной войны.Пособия начисляются в период с 1 июля по 31 декабря этого года включительно, заявление можно подать не позднее 31 декабря.Назначить эти выплаты неделю назад своим указом поручил Владимир Путин. Речь идет о лицах, въехавших в Россию с Украины и из Донбасса после 18 февраля, но не признанных беженцами.Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220711/primore-1801599923.html

https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, правительство рф, общество, в мире, владимир путин