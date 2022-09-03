https://ria.ru/20220903/sotsvyplaty-1814273135.html
Переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины выплатят более 10,3 миллиарда рублей
Переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины выплатят более 10,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.09.2022
Переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины выплатят более 10,3 миллиарда рублей
Правительство выделило более 10,3 миллиарда рублей из резервного фонда на социальные выплаты жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T20:48
2022-09-03T20:48
2022-09-03T22:59
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
правительство рф
общество
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 10,3 миллиарда рублей из резервного фонда на социальные выплаты жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые вынужденно покинули эти территории и приехали в Россию, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.Средства направили Министерству труда и социальной защиты, которое должно распределить их между регионами. Ведомству также поручили следить за целевым расходованием денег и до 1 февраля 2023 года представить доклад в правительство.Также отдельным документом кабмин определил порядок предоставления выплат. Для их получения переселенцы должны подать заявление, приложив документы, подтверждающие их статус. В числе прочих обратиться за выплатами могут инвалиды, пенсионеры, беременные, родители-одиночки и ветераны Великой Отечественной войны.Пособия начисляются в период с 1 июля по 31 декабря этого года включительно, заявление можно подать не позднее 31 декабря.Назначить эти выплаты неделю назад своим указом поручил Владимир Путин. Речь идет о лицах, въехавших в Россию с Украины и из Донбасса после 18 февраля, но не признанных беженцами.Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220711/primore-1801599923.html
https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_103:0:1794:1268_1920x0_80_0_0_58291b828216422145da956960577876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, правительство рф, общество, в мире, владимир путин
Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Правительство РФ, Общество, В мире, Владимир Путин
20:48 03.09.2022 (обновлено: 22:59 03.09.2022)
Переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины выплатят более 10,3 миллиарда рублей
Кабмин выделил 10,3 миллиарда рублей на выплаты переселенцам из Донбасса и с Украины