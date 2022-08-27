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Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 28.08.2022
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Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 28.08.2022
Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-27T15:29
2022-08-28T03:04
общество
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022.Другим указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения по срокам при условии "прохождения ими &lt;...&gt; обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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общество, россия, украина, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин
15:29 27.08.2022 (обновлено: 03:04 28.08.2022)
 
Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины

Путин утвердил выплаты пенсий и пособий вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.
Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.
Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:
  • ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей либо ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 000 рублей;
  • доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, — 3000 рублей;
  • ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;
  • единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;
  • единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;
  • ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, в случае если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении им образования — 4000 рублей;
  • ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 000 рублей.
В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022.
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Другим указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения по срокам при условии "прохождения ими <...> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".
Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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