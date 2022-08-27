15:29 27.08.2022 (обновлено: 03:04 28.08.2022)
Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
Путин утвердил выплаты пенсий и пособий вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.
Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.
- —ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей либо ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 000 рублей;
- —доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, — 3000 рублей;
- —ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;
- —единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;
- —единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;
- —ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, в случае если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении им образования — 4000 рублей;
- —ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 000 рублей.
В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022.
Другим указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения по срокам при условии "прохождения ими <...> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".
Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.