https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812550236.html

Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины

Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 28.08.2022

Путин подписал указ о выплатах прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины

Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-27T15:29

2022-08-27T15:29

2022-08-28T03:04

общество

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022.Другим указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения по срокам при условии "прохождения ими <...> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась на фоне обострения обстановки в середине февраля. Впоследствии Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220721/bezhentsy-1804113010.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, украина, владимир путин