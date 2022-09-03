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Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами

Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 03.09.2022

Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:55

2022-09-03T13:55

2022-09-03T14:01

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Кроме того, в районе Константиновки в ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета.

https://ria.ru/20220831/energodar-1813426478.html

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в мире, украина, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика, николаевская область