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Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами
Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 03.09.2022
Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:55
2022-09-03T13:55
2022-09-03T14:01
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Кроме того, в районе Константиновки в ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета.
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в мире, украина, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Николаевская область
13:55 03.09.2022 (обновлено: 14:01 03.09.2022)
Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами
Российские военные уничтожили шесть складов с боеприпасами и хранилище топлива ВСУ