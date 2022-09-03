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Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 03.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами
Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 03.09.2022
Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:55
2022-09-03T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Кроме того, в районе Константиновки в ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета.
https://ria.ru/20220831/energodar-1813426478.html
украина
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в мире, украина, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Николаевская область
13:55 03.09.2022 (обновлено: 14:01 03.09.2022)
 
Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами

Российские военные уничтожили шесть складов с боеприпасами и хранилище топлива ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоеприпасы
Боеприпасы - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.

"Уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Великое Артаково, Вознесенск Николаевской области, Орехов Запорожской области, Меловая Харьковской области, Курахово и Краматорск в Донецкой Народной Республике, а также хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска", - говорится в документе.

Кроме того, в районе Константиновки в ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета.
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