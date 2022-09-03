https://ria.ru/20220903/sk-1814173449.html

СК проверит информацию о подростке-педофиле в Хабаровском крае

СК проверит информацию о подростке-педофиле в Хабаровском крае - РИА Новости, 03.09.2022

СК проверит информацию о подростке-педофиле в Хабаровском крае

Проверка проводится по факту возможного совершения противоправных действий 13-летним подростком, который мог изнасиловать несколько детей в поселке Хабаровского РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T04:47

2022-09-03T04:47

2022-09-03T15:49

происшествия

хабаровский край

комсомольский район

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ХАБАРОВСК, 3 сен — РИА Новости. Проверка проводится по факту возможного совершения противоправных действий 13-летним подростком, который мог изнасиловать несколько детей в поселке Хабаровского края, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО Дарья Немцева.В соцсетях появилась информация, что в поселке Уктур 13-летний подросток домогался и насиловал детей. Со слов жителей, известно якобы о восьми жертвах (преимущественно мальчиках), включая семилетнюю племянницу. Известно о преступлениях стало после того, как этот парень потерял свой телефон, а тот, кто его нашел, обнаружил компрометирующие фото и видео. После скандала семья подростка уехала из поселка, а местные жители, решив отомстить, якобы сожгли их дом. Сообщается также, что подросток с детства был конфликтным ребенком, состоял на учете в ПДН."Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится проверка о противоправных действиях 13-летнего мальчика, она начата до того, как информация появилась в интернете. В ходе проверки следователями материалы будут направлены для решения вопроса о принятии мер профилактики по отношению к несовершеннолетнему", — сказала Немцева, не вдаваясь в подробности.Поселок Уктур расположен на правом берегу реки Гур, выше устья реки Нижние Удоми в Комсомольском районе Хабаровского края. В поселке есть одноименная железнодорожная станция. Население — порядка 1,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20220826/chs-1812306296.html

хабаровский край

комсомольский район

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происшествия, хабаровский край, комсомольский район