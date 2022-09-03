https://ria.ru/20220903/siemens-1814200417.html

"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока"

"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 03.09.2022

"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока"

Siemens готова устранять неисправности в турбинах для "Северного потока", но компании негде проводить работы, сообщил "Газпром". РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:58

2022-09-03T11:58

2022-09-03T14:16

в мире

северный поток

газпром

siemens

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Siemens готова устранять неисправности в турбинах для "Северного потока", но компании негде проводить работы, сообщил "Газпром"."Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — говорится в Telegram-канале российской госкорпорации.Об утечке на единственно работавшем агрегате Trent 60 стало известно накануне. В то же время представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона объясняла снижение поставок санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ria.ru/20220903/potok-1814182462.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, северный поток, газпром, siemens