https://ria.ru/20220903/siemens-1814200417.html
"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока"
"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 03.09.2022
"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока"
Siemens готова устранять неисправности в турбинах для "Северного потока", но компании негде проводить работы, сообщил "Газпром". РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:58
2022-09-03T11:58
2022-09-03T14:16
в мире
северный поток
газпром
siemens
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Siemens готова устранять неисправности в турбинах для "Северного потока", но компании негде проводить работы, сообщил "Газпром"."Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — говорится в Telegram-канале российской госкорпорации.Об утечке на единственно работавшем агрегате Trent 60 стало известно накануне. В то же время представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона объясняла снижение поставок санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием газоперекачивающих агрегатов Siemens.
https://ria.ru/20220903/potok-1814182462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северный поток, газпром, siemens
В мире, Северный поток, Газпром, Siemens
11:58 03.09.2022 (обновлено: 14:16 03.09.2022)
"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока"
"Газпром" сообщил, что Siemens негде ремонтировать агрегаты для "Северного потока"
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Siemens готова устранять неисправности в турбинах для "Северного потока", но компании негде проводить работы, сообщил
"Газпром".
"Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — говорится в Telegram-канале российской госкорпорации.
Об утечке на единственно работавшем агрегате Trent 60 стало известно накануне. В то же время представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома
" технической причиной для остановки газопровода.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки.
Российская сторона объясняла снижение поставок санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием газоперекачивающих агрегатов Siemens.