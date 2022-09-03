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"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым

"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым - РИА Новости, 03.09.2022

"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым

Киев не сможет получить Крым военным путем, заявил в интервью испанской газете ABC бывший канцлер Германии Герхард Шредер. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T01:30

2022-09-03T01:30

2022-09-03T09:35

в мире

никита хрущев

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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герхард шредер

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Киев не сможет получить Крым военным путем, заявил в интервью испанской газете ABC бывший канцлер Германии Герхард Шредер.По его мнению, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова ВСУ лишено смысла.Немецкий политик отметил, что Крым оказался в составе УССР лишь благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева.Ранее Зеленский в видеообращении пообещал, что Киев захватит освобожденные территории Харьковской, Луганской, Донецкой (сейчас там находятся ЛНР и ДНР), Запорожской, Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал это заявление преступным, подчеркнув, что Россия способна защитить свои и освобожденные территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, никита хрущев, владимир зеленский, киев, украина, вооруженные силы украины, россия, герхард шредер