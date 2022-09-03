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"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым - РИА Новости, 03.09.2022
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"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым
"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым - РИА Новости, 03.09.2022
"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым
Киев не сможет получить Крым военным путем, заявил в интервью испанской газете ABC бывший канцлер Германии Герхард Шредер. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:30
2022-09-03T09:35
в мире
никита хрущев
владимир зеленский
киев
украина
вооруженные силы украины
россия
герхард шредер
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Киев не сможет получить Крым военным путем, заявил в интервью испанской газете ABC бывший канцлер Германии Герхард Шредер.По его мнению, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова ВСУ лишено смысла.Немецкий политик отметил, что Крым оказался в составе УССР лишь благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева.Ранее Зеленский в видеообращении пообещал, что Киев захватит освобожденные территории Харьковской, Луганской, Донецкой (сейчас там находятся ЛНР и ДНР), Запорожской, Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал это заявление преступным, подчеркнув, что Россия способна защитить свои и освобожденные территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, никита хрущев, владимир зеленский, киев, украина, вооруженные силы украины, россия, герхард шредер
В мире, Никита Хрущев, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Герхард Шредер
01:30 03.09.2022 (обновлено: 09:35 03.09.2022)
 
"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым

Экс-канцлер Германии Шредер назвал слова Зеленского о захвате Крыма бессмысленными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шредер
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Киев не сможет получить Крым военным путем, заявил в интервью испанской газете ABC бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
По его мнению, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова ВСУ лишено смысла.
"Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, — это бред", — высказался Шредер.
Немецкий политик отметил, что Крым оказался в составе УССР лишь благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева.

"И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так", — добавил экс-канцлер ФРГ.

Ранее Зеленский в видеообращении пообещал, что Киев захватит освобожденные территории Харьковской, Луганской, Донецкой (сейчас там находятся ЛНР и ДНР), Запорожской, Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал это заявление преступным, подчеркнув, что Россия способна защитить свои и освобожденные территории.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В миреНикита ХрущевВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияГерхард Шредер
 
 
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