01:30 03.09.2022 (обновлено: 09:35 03.09.2022)
"Это бред": Шредер осадил Зеленского после угроз захватить Крым
Экс-канцлер Германии Шредер назвал слова Зеленского о захвате Крыма бессмысленными
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Киев не сможет получить Крым военным путем, заявил в интервью испанской газете ABC бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
По его мнению, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова ВСУ лишено смысла.
"Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, — это бред", — высказался Шредер.
Немецкий политик отметил, что Крым оказался в составе УССР лишь благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева.
"И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так", — добавил экс-канцлер ФРГ.
Ранее Зеленский в видеообращении пообещал, что Киев захватит освобожденные территории Харьковской, Луганской, Донецкой (сейчас там находятся ЛНР и ДНР), Запорожской, Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал это заявление преступным, подчеркнув, что Россия способна защитить свои и освобожденные территории.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
31 августа, 03:13В США указали на проблему в заявлении Зеленского про захват Крыма