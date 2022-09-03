https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814252219.html
Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России
Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России - РИА Новости, 03.09.2022
Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить гражданам введение санкций против России, которая, в отличие от стран ЕС и США, не нарушала... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T17:36
2022-09-03T17:36
2022-09-03T17:36
в мире
борут пахор
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россия
сербия
словения
санкции в отношении россии
александр вучич
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БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить гражданам введение санкций против России, которая, в отличие от стран ЕС и США, не нарушала территориальную целостность Сербии.В субботу в Белград с рабочим визитом прибыл президент Словении Борут Пахор. После встречи с главой сербского государства они провели совместную пресс-конференцию. Словенский журналист спросил Вучича об отказе Белграда поддержать санкции против РФ."Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения - да (признанием независимости самопровозглашенного Косово - ред.). Почему тогда не вводим санкции против Словении, взял ее пример, как дружественного государства, но то же относится и к Франции, Америке", - заявил Вучич собравшимся.Он добавил, что словенский президент один из немногих, кто понимает позицию официального Белграда.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814250430.html
https://ria.ru/20220830/serbiya-1813115635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борут пахор, владимир путин, россия, сербия, словения, санкции в отношении россии, александр вучич
В мире, Борут Пахор, Владимир Путин, Россия, Сербия, Словения, Санкции в отношении России, Александр Вучич
Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России
Президент Сербии Вучич: как объяснить народу введение санкций против России, а не Словении