https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814252219.html

Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России

Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России - РИА Новости, 03.09.2022

Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить гражданам введение санкций против России, которая, в отличие от стран ЕС и США, не нарушала... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T17:36

2022-09-03T17:36

2022-09-03T17:36

в мире

борут пахор

владимир путин

россия

сербия

словения

санкции в отношении россии

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg

БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить гражданам введение санкций против России, которая, в отличие от стран ЕС и США, не нарушала территориальную целостность Сербии.В субботу в Белград с рабочим визитом прибыл президент Словении Борут Пахор. После встречи с главой сербского государства они провели совместную пресс-конференцию. Словенский журналист спросил Вучича об отказе Белграда поддержать санкции против РФ."Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения - да (признанием независимости самопровозглашенного Косово - ред.). Почему тогда не вводим санкции против Словении, взял ее пример, как дружественного государства, но то же относится и к Франции, Америке", - заявил Вучич собравшимся.Он добавил, что словенский президент один из немногих, кто понимает позицию официального Белграда.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814250430.html

https://ria.ru/20220830/serbiya-1813115635.html

россия

сербия

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, борут пахор, владимир путин, россия, сербия, словения, санкции в отношении россии, александр вучич