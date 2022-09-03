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Пушков ответил "удивленному из-за санкций" Шольцу - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814175519.html
Пушков ответил "удивленному из-за санкций" Шольцу
Пушков ответил "удивленному из-за санкций" Шольцу - РИА Новости, 03.09.2022
Пушков ответил "удивленному из-за санкций" Шольцу
В первую очередь санкции удивили западных лидеров, а не Москву, несмотря на утверждения канцлера ФРГ Олафа Шольца, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T06:43
2022-09-03T15:40
специальная военная операция на украине
россия
германия
олаф шольц
в мире
алексей пушков
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В первую очередь санкции удивили западных лидеров, а не Москву, несмотря на утверждения канцлера ФРГ Олафа Шольца, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Ранее глава немецкого правительства высказал мнение, что ограничительные меры удивили российское руководство.Как объяснил политик, западные страны не ожидали, что рестрикции окажут разрушительное влияние на их собственную экономику. При этом он отметил, что евроатлантические лидеры еще не до конца поняли долгосрочные последствия собственных действий. А дальнейшие попытки ударить по России лишь ухудшат положение Запада, подчеркнул сенатор. "Но в западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут ее жертвами", — заключил Пушков.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220902/sanktsii-1813999641.html
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россия, германия, олаф шольц, в мире, алексей пушков, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Олаф Шольц, В мире, Алексей Пушков, Санкции, Санкции в отношении России
06:43 03.09.2022 (обновлено: 15:40 03.09.2022)
 
Пушков ответил "удивленному из-за санкций" Шольцу

Сенатор Пушков заявил, что больше всего санкции против России удивили западных политиков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В первую очередь санкции удивили западных лидеров, а не Москву, несмотря на утверждения канцлера ФРГ Олафа Шольца, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава немецкого правительства высказал мнение, что ограничительные меры удивили российское руководство.

"Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014 году мечтал Обама", — заявил Пушков.

Как объяснил политик, западные страны не ожидали, что рестрикции окажут разрушительное влияние на их собственную экономику. При этом он отметил, что евроатлантические лидеры еще не до конца поняли долгосрочные последствия собственных действий. А дальнейшие попытки ударить по России лишь ухудшат положение Запада, подчеркнул сенатор.
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"Но в западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут ее жертвами", — заключил Пушков.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияОлаф ШольцВ миреАлексей ПушковСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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