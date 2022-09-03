https://ria.ru/20220903/samolety-1814219055.html
Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов
Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов - РИА Новости, 03.09.2022
Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов
Российские войска уничтожили с 24 февраля более 2,3 тысячи украинских самолётов, вертолётов и беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:58
2022-09-03T13:58
2022-09-03T13:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 2,3 тысячи украинских самолётов, вертолётов и беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов
Минобороны: ВС России уничтожили более 2300 летательных аппаратов ВСУ с 24 февраля