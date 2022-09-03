https://ria.ru/20220903/samolety-1814219055.html

Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов

Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов - РИА Новости, 03.09.2022

Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов

Российские войска уничтожили с 24 февраля более 2,3 тысячи украинских самолётов, вертолётов и беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:58

2022-09-03T13:58

2022-09-03T13:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 2,3 тысячи украинских самолётов, вертолётов и беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)