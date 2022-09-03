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Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов - РИА Новости, 03.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/samolety-1814219055.html
Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов
Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов - РИА Новости, 03.09.2022
Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов
Российские войска уничтожили с 24 февраля более 2,3 тысячи украинских самолётов, вертолётов и беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:58
2022-09-03T13:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 2,3 тысячи украинских самолётов, вертолётов и беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:58 03.09.2022
 
Российские военные уничтожили более 2300 украинских летательных аппаратов

Минобороны: ВС России уничтожили более 2300 летательных аппаратов ВСУ с 24 февраля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 2,3 тысячи украинских самолётов, вертолётов и беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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