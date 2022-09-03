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Экономист объяснила, как рубль и доллар сделали некоторые валюты "крайними" - РИА Новости, 03.09.2022
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Экономист объяснила, как рубль и доллар сделали некоторые валюты "крайними"
Экономист объяснила, как рубль и доллар сделали некоторые валюты "крайними" - РИА Новости, 03.09.2022
Экономист объяснила, как рубль и доллар сделали некоторые валюты "крайними"
Укрепление доллара повлияет на всю глобальную финансовую систему, но не затронет рубль, рассказала "Прайму" руководитель программы Цифровая экономика Института... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T02:15
2022-09-03T02:15
экономика
россия
азия
африка
латинская америка
рудн
софья главина
рубль
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Укрепление доллара повлияет на всю глобальную финансовую систему, но не затронет рубль, рассказала "Прайму" руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина.По словам эксперта, российский финансовый рынок из-за взаимного введения санкций Россией и Западом стал индифферентен к мировому, поэтому укрепление доллара может не повлиять на рубль.Главина отметила, что ослабить американскую валюту может недоверие, вызванное блокировкой российских активов на Западе.Эксперт добавила, что рост доллара, вероятно, негативно скажется на еврозоне, большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки. Исключение составят государства Персидского Залива, Тайвань, Южная Корея, Япония, выступающие экспортерами."Неясна ситуация с Индией и Китаем. Возможно, их валюты устоят, так как в текущей экономической и политической ситуации они оказались в более выгодном положении, чем Западная Европа и США", — заключила Главина.
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экономика, россия, азия, африка, латинская америка, рудн, софья главина, рубль, доллар
Экономика, Россия, Азия, Африка, Латинская Америка, РУДН, Софья Главина, Рубль, Доллар
02:15 03.09.2022
 
Экономист объяснила, как рубль и доллар сделали некоторые валюты "крайними"

Экономист Главина заявила, что укрепление доллара к другим валютам не повлияет на рубль

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Укрепление доллара повлияет на всю глобальную финансовую систему, но не затронет рубль, рассказала "Прайму" руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина.
По словам эксперта, российский финансовый рынок из-за взаимного введения санкций Россией и Западом стал индифферентен к мировому, поэтому укрепление доллара может не повлиять на рубль.
Главина отметила, что ослабить американскую валюту может недоверие, вызванное блокировкой российских активов на Западе.
Эксперт добавила, что рост доллара, вероятно, негативно скажется на еврозоне, большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки. Исключение составят государства Персидского Залива, Тайвань, Южная Корея, Япония, выступающие экспортерами.
"Неясна ситуация с Индией и Китаем. Возможно, их валюты устоят, так как в текущей экономической и политической ситуации они оказались в более выгодном положении, чем Западная Европа и США", — заключила Главина.
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