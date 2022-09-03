https://ria.ru/20220903/ruayal-1814244324.html

На французского политика подадут жалобу из-за критики пропаганды Киева

На французского политика подадут жалобу из-за критики пропаганды Киева - РИА Новости, 03.09.2022

На французского политика подадут жалобу из-за критики пропаганды Киева

Ассоциация Stand With Ukraine хочет подать жалобу на экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль из-за того, что она подвергла... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:35

2022-09-03T16:35

2022-09-03T17:31

в мире

владимир зеленский

буча

россия

мариуполь

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украина

сеголен руаяль

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ассоциация Stand With Ukraine хочет подать жалобу на экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль из-за того, что она подвергла сомнению утверждения Киева о ситуации на Украине, сообщает издание Liberation.На днях политик в эфире телеканала BFM осудила "пропаганду войны через страх" со стороны Владимира Зеленского. Руаяль предположила, что информация о роддоме в Мариуполе и провокация в Буче были выдуманы с целью помешать мирному процессу. Что касается первого пункта, Киев так и не смог доказать утверждения об авианалете. Относительно провокации в Буче экс-кандидат в президенты Франции предложила "посмотреть на показания".Сооснователь ассоциации Stand With Ukraine Эдвард Мэйор заявил, что коллектив подаст жалобу на Руаяль в начале следующей недели.Руаяль, в свою очередь, заявила, что никогда не отрицала военные преступления. "Все эксперты знают: пропаганда войны через страх и террор ведет к эскалации. Вспомним преступные удары по Ираку, обоснованные ложью", — написала она в Twitter.В начале апреля в украинских СМИ и соцсетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Москву в массовых убийствах мирного населения.В Минобороны заявили, что это очередная провокация, и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных за то время, пока город находился под их контролем. В ведомстве отметили также, что все подразделения полностью вышли из населенного пункта 30 марта, выезды в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче — провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.

https://ria.ru/20220618/saldo-1796502306.html

https://ria.ru/20220901/donbass-1813779360.html

https://ria.ru/20220812/kherson-1809045704.html

буча

россия

мариуполь

украина

франция

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