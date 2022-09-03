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"Осознаете последствия?" Западный экономист обрушился на G7 из-за России - РИА Новости, 03.09.2022
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"Осознаете последствия?" Западный экономист обрушился на G7 из-за России
"Осознаете последствия?" Западный экономист обрушился на G7 из-за России - РИА Новости, 03.09.2022
"Осознаете последствия?" Западный экономист обрушился на G7 из-за России
Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T18:30
2022-09-03T18:42
экономика
александр новак
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сша
великобритания
германия
санкции в отношении россии
нефть
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.Специалист отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он. Кроме того, уточнил Альхаджи, для полной реализации соглашения "Большой семерке" придется нанять 87 тысяч инспекторов, которые будут следить, чтобы каждая бумажка была заполнена правильно, каждая банковская сделка соответствовала требованиям, а каждый танкер соблюдал введенные санкции.Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть.По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
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экономика, александр новак, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, великобритания, германия, санкции в отношении россии, нефть
Экономика, Александр Новак, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), США, Великобритания, Германия, Санкции в отношении России, Нефть
18:30 03.09.2022 (обновлено: 18:42 03.09.2022)
 
"Осознаете последствия?" Западный экономист обрушился на G7 из-за России

Эксперт из США Альхаджи: Запад дорого заплатит за потолок цен на российскую нефть

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.

"Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?" — написал он в Twitter.

Специалист отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он.
Кроме того, уточнил Альхаджи, для полной реализации соглашения "Большой семерке" придется нанять 87 тысяч инспекторов, которые будут следить, чтобы каждая бумажка была заполнена правильно, каждая банковская сделка соответствовала требованиям, а каждый танкер соблюдал введенные санкции.
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По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
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