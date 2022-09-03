При обстреле Донецка пострадали три человека
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ в городе пострадали три мирных жителя
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка
Обломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Продолжает поступать информация о мирных жителях, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов: в Кировском районе ранение получил мужчина 1977 года рождения, госпитализирован в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение; в Кировском районе получил ранения мужчина 1956 года рождения. С травматической ампутацией правой стопы доставлен в городскую больницу №24; в Киевском районе ранения получила женщина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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