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При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/ranenye-1814285399.html
При обстреле Донецка пострадали три человека
При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 03.09.2022
При обстреле Донецка пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T23:18
2022-09-03T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин."Продолжает поступать информация о мирных жителях, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов: в Кировском районе ранение получил мужчина 1977 года рождения, госпитализирован в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение; в Кировском районе получил ранения мужчина 1956 года рождения. С травматической ампутацией правой стопы доставлен в городскую больницу №24; в Киевском районе ранения получила женщина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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кировский район
донецкая народная республика
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
23:18 03.09.2022
 
При обстреле Донецка пострадали три человека

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ в городе пострадали три мирных жителя

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка
Обломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Обломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Продолжает поступать информация о мирных жителях, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов: в Кировском районе ранение получил мужчина 1977 года рождения, госпитализирован в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение; в Кировском районе получил ранения мужчина 1956 года рождения. С травматической ампутацией правой стопы доставлен в городскую больницу №24; в Киевском районе ранения получила женщина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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