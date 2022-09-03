https://ria.ru/20220903/ranenye-1814285399.html

При обстреле Донецка пострадали три человека

При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 03.09.2022

При обстреле Донецка пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T23:18

2022-09-03T23:18

2022-09-03T23:18

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин."Продолжает поступать информация о мирных жителях, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов: в Кировском районе ранение получил мужчина 1977 года рождения, госпитализирован в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение; в Кировском районе получил ранения мужчина 1956 года рождения. С травматической ампутацией правой стопы доставлен в городскую больницу №24; в Киевском районе ранения получила женщина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

кировский район

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины