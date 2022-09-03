https://ria.ru/20220903/pvo-1814220382.html
Российская ПВО за сутки сбила 44 украинских снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 44 украинских снарядов HIMARS - РИА Новости, 03.09.2022
Российская ПВО за сутки сбила 44 украинских снарядов HIMARS
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты "Точка-У", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:08
2022-09-03T14:08
2022-09-03T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
токмак
украина
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты "Точка-У", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Уничтожены в воздухе три тактические ракеты "Точка-У" в районах Червоный Маяк, Чернобаевка и Тягинка Херсонской области, а также 60 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО "Химарс", 12 – "Ольха", 4 – "Ураган" в районах населенных пунктов Антоновка, Берислав, Новая Каховка, Саги Херсонской области, переправы в районе Дарьевского моста, Капитоловка, Купянск, Каменка Харьковской области и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки были сбиты три украинских дрона в ДНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , новая каховка, токмак, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Токмак, Украина
Российская ПВО за сутки сбила 44 украинских снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 44 украинских снарядов HIMARS и три "Точки-У"