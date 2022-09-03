https://ria.ru/20220903/putin-1814191421.html
Путин отметил вклад Ижорского машиностроения в укрепление мощи армии
Путин отметил вклад Ижорского машиностроения в укрепление мощи армии - РИА Новости, 03.09.2022
Путин отметил вклад Ижорского машиностроения в укрепление мощи армии
Президент РФ Владимир Путин отметил значимый вклад Ижорского машиностроения в укрепление боевой мощи российской армии и флота, телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:45
2022-09-03T10:45
2022-09-03T10:45
безопасность
ленинград
россия
ижорские заводы
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил значимый вклад Ижорского машиностроения в укрепление боевой мощи российской армии и флота, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 300-летием Ижорского машиностроения – одного из старейших промышленных производств в России. Вы по праву можете гордиться историей своих предприятий, которые всегда надёжно стояли на страже национальной безопасности страны, внесли значимый вклад в развитие и укрепление боевой мощи нашей Армии и Флота", - говорится в тексте телеграммы.Добавляется, что в годы Великой Отечественной войны ветераны Ижорского машиностроения производили передовые образцы бронетехники, а легендарный добровольческий Ижорский батальон защищал Ленинград от врага."Сегодня Ижорские заводы – крупный производственный, высокотехнологичный комплекс, флагман российского тяжёлого машиностроения, выпускающий оборудование для атомной энергетики и нефтехимического комплекса. Работники предприятий берегут и продолжают замечательные традиции своих предшественников, достойно решают поставленные задачи, трудятся на совесть", - дополняется в телеграмме президента РФ.В поздравлении Путин выразил уверенность, что с переходом ижорской промышленной площадки под управление "Росатома" перед его работниками открываются новые горизонты и возможности.
https://ria.ru/20220903/ucheniya-1814179635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинград, россия, ижорские заводы, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Ленинград, Россия, Ижорские заводы, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин отметил вклад Ижорского машиностроения в укрепление мощи армии
Путин отметил вклад Ижорского машиностроения в укрепление мощи российской армии