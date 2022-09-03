https://ria.ru/20220903/ptsu-1814198670.html

Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник

Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник - РИА Новости, 03.09.2022

Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник

Почти 250 храмов перешло из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) после начала спецоперации,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:45

2022-09-03T11:45

2022-09-03T11:45

религия

религия

украинская православная церковь

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

украина

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КАРЛСРУЭ (Германия), 3 сен - РИА Новости. Почти 250 храмов перешло из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) после начала спецоперации, часть из них сделали это добровольно, однако с более чем сотней связаны конфликты, заявил РИА Новости источник в составе украинской делегации на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ).По его словам, "есть статистика проблемных приходов" - с начала спецоперации "это 249 переходов". "Из них часть - это реальные переходы. Если это юридически правильно оформлено, священник и община поддержали, то у нас нет претензий: сожалеем, но сделать ничего не можем. Но есть случаи, когда юридически оформляют данную общину в ПЦУ, хотя активные члены общины об этом ничего не знают. Речь идёт о цифрах для официальной статистики, которые никак не меняют положение дел. Есть третий - худший - вариант, когда есть реальные конфликты, в том числе с применением физической силы, о том, к какой церкви будет принадлежать община", - сказал он корреспонденту агентства на ассамблее.Конфликтных случаев, по его словам, в настоящее время насчитывается 111. Вопрос принадлежности храмов, сказал собеседник РИА Новости, особенно жёстко стоит не в городах, а в сёлах, где прихожане разных церквей не могут посещать разные храмы из-за отсутствия зданий и наличия единственного прихода. "Обычно во многих случаях священник отказывается переходить, костяк общины отказывается переходить по причине канонического статуса, а есть большинство жителей села, более или менее - чаще менее - церковных, которые хотят переходить, потому что это "московская церковь" и так дальше нельзя", - пояснил он.При этом УПЦ и ПЦУ официально заявляли, что готовы к диалогу, но у каждой стороны есть для него свои условия. "Они (ПЦУ - ред.) говорят, что готовы к диалогу без предварительных условий, а мы говорим: "Ну как же вы захватываете наши храмы, надо прекратить захватывать храмы, чтобы начался диалог", - заключил источник РИА Новости.Делегацию Украины на ассамблее представляют 11 наблюдателей из Украинской православной церкви, Православной церкви Украины, а также от Всеукраинского совета церквей и религиозных объединений, сообщила ранее глава коммуникаций ВСЦ Марианна Эйдерстен.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".

https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813522828.html

https://ria.ru/20220830/raskolniki-1812995480.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украинская православная церковь, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, украина