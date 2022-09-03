https://ria.ru/20220903/ptsu-1814198670.html
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник - РИА Новости, 03.09.2022
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник
Почти 250 храмов перешло из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) после начала спецоперации,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:45
2022-09-03T11:45
2022-09-03T11:45
религия
религия
украинская православная церковь
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
украина
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КАРЛСРУЭ (Германия), 3 сен - РИА Новости. Почти 250 храмов перешло из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) после начала спецоперации, часть из них сделали это добровольно, однако с более чем сотней связаны конфликты, заявил РИА Новости источник в составе украинской делегации на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ).По его словам, "есть статистика проблемных приходов" - с начала спецоперации "это 249 переходов". "Из них часть - это реальные переходы. Если это юридически правильно оформлено, священник и община поддержали, то у нас нет претензий: сожалеем, но сделать ничего не можем. Но есть случаи, когда юридически оформляют данную общину в ПЦУ, хотя активные члены общины об этом ничего не знают. Речь идёт о цифрах для официальной статистики, которые никак не меняют положение дел. Есть третий - худший - вариант, когда есть реальные конфликты, в том числе с применением физической силы, о том, к какой церкви будет принадлежать община", - сказал он корреспонденту агентства на ассамблее.Конфликтных случаев, по его словам, в настоящее время насчитывается 111. Вопрос принадлежности храмов, сказал собеседник РИА Новости, особенно жёстко стоит не в городах, а в сёлах, где прихожане разных церквей не могут посещать разные храмы из-за отсутствия зданий и наличия единственного прихода. "Обычно во многих случаях священник отказывается переходить, костяк общины отказывается переходить по причине канонического статуса, а есть большинство жителей села, более или менее - чаще менее - церковных, которые хотят переходить, потому что это "московская церковь" и так дальше нельзя", - пояснил он.При этом УПЦ и ПЦУ официально заявляли, что готовы к диалогу, но у каждой стороны есть для него свои условия. "Они (ПЦУ - ред.) говорят, что готовы к диалогу без предварительных условий, а мы говорим: "Ну как же вы захватываете наши храмы, надо прекратить захватывать храмы, чтобы начался диалог", - заключил источник РИА Новости.Делегацию Украины на ассамблее представляют 11 наблюдателей из Украинской православной церкви, Православной церкви Украины, а также от Всеукраинского совета церквей и религиозных объединений, сообщила ранее глава коммуникаций ВСЦ Марианна Эйдерстен.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813522828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, украинская православная церковь, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, украина
Религия, Религия, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Украина
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник
Почти 250 приходов перешли в раскольническую Православную церковь Украины с 24 февраля
КАРЛСРУЭ (Германия), 3 сен - РИА Новости. Почти 250 храмов перешло из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) после начала спецоперации, часть из них сделали это добровольно, однако с более чем сотней связаны конфликты, заявил РИА Новости источник в составе украинской делегации на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ).
По его словам, "есть статистика проблемных приходов" - с начала спецоперации "это 249 переходов". "Из них часть - это реальные переходы. Если это юридически правильно оформлено, священник и община поддержали, то у нас нет претензий: сожалеем, но сделать ничего не можем. Но есть случаи, когда юридически оформляют данную общину в ПЦУ, хотя активные члены общины об этом ничего не знают. Речь идёт о цифрах для официальной статистики, которые никак не меняют положение дел. Есть третий - худший - вариант, когда есть реальные конфликты, в том числе с применением физической силы, о том, к какой церкви будет принадлежать община", - сказал он корреспонденту агентства на ассамблее.
Конфликтных случаев, по его словам, в настоящее время насчитывается 111. Вопрос принадлежности храмов, сказал собеседник РИА Новости, особенно жёстко стоит не в городах, а в сёлах, где прихожане разных церквей не могут посещать разные храмы из-за отсутствия зданий и наличия единственного прихода. "Обычно во многих случаях священник отказывается переходить, костяк общины отказывается переходить по причине канонического статуса, а есть большинство жителей села, более или менее - чаще менее - церковных, которые хотят переходить, потому что это "московская церковь" и так дальше нельзя", - пояснил он.
При этом УПЦ и ПЦУ официально заявляли, что готовы к диалогу, но у каждой стороны есть для него свои условия. "Они (ПЦУ - ред.) говорят, что готовы к диалогу без предварительных условий, а мы говорим: "Ну как же вы захватываете наши храмы, надо прекратить захватывать храмы, чтобы начался диалог", - заключил источник РИА Новости.
Делегацию Украины
на ассамблее представляют 11 наблюдателей из Украинской православной церкви
, Православной церкви Украины, а также от Всеукраинского совета церквей и религиозных объединений, сообщила ранее глава коммуникаций ВСЦ Марианна Эйдерстен.
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ
с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви
, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС
) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".