Рейтинг@Mail.ru
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220903/ptsu-1814198670.html
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник - РИА Новости, 03.09.2022
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник
Почти 250 храмов перешло из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) после начала спецоперации,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:45
2022-09-03T11:45
религия
религия
украинская православная церковь
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153306/77/1533067762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a004489789c20c1ad2a3ed034d4382e0.jpg
КАРЛСРУЭ (Германия), 3 сен - РИА Новости. Почти 250 храмов перешло из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) после начала спецоперации, часть из них сделали это добровольно, однако с более чем сотней связаны конфликты, заявил РИА Новости источник в составе украинской делегации на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ).По его словам, "есть статистика проблемных приходов" - с начала спецоперации "это 249 переходов". "Из них часть - это реальные переходы. Если это юридически правильно оформлено, священник и община поддержали, то у нас нет претензий: сожалеем, но сделать ничего не можем. Но есть случаи, когда юридически оформляют данную общину в ПЦУ, хотя активные члены общины об этом ничего не знают. Речь идёт о цифрах для официальной статистики, которые никак не меняют положение дел. Есть третий - худший - вариант, когда есть реальные конфликты, в том числе с применением физической силы, о том, к какой церкви будет принадлежать община", - сказал он корреспонденту агентства на ассамблее.Конфликтных случаев, по его словам, в настоящее время насчитывается 111. Вопрос принадлежности храмов, сказал собеседник РИА Новости, особенно жёстко стоит не в городах, а в сёлах, где прихожане разных церквей не могут посещать разные храмы из-за отсутствия зданий и наличия единственного прихода. "Обычно во многих случаях священник отказывается переходить, костяк общины отказывается переходить по причине канонического статуса, а есть большинство жителей села, более или менее - чаще менее - церковных, которые хотят переходить, потому что это "московская церковь" и так дальше нельзя", - пояснил он.При этом УПЦ и ПЦУ официально заявляли, что готовы к диалогу, но у каждой стороны есть для него свои условия. "Они (ПЦУ - ред.) говорят, что готовы к диалогу без предварительных условий, а мы говорим: "Ну как же вы захватываете наши храмы, надо прекратить захватывать храмы, чтобы начался диалог", - заключил источник РИА Новости.Делегацию Украины на ассамблее представляют 11 наблюдателей из Украинской православной церкви, Православной церкви Украины, а также от Всеукраинского совета церквей и религиозных объединений, сообщила ранее глава коммуникаций ВСЦ Марианна Эйдерстен.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813522828.html
https://ria.ru/20220830/raskolniki-1812995480.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153306/77/1533067762_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5428f067450b9804a38590c23f2dff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, украинская православная церковь, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, украина
Религия, Религия, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Украина
11:45 03.09.2022
 
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник

Почти 250 приходов перешли в раскольническую Православную церковь Украины с 24 февраля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкНа торжественной литургии в храме
На торжественной литургии в храме - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
На торжественной литургии в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРЛСРУЭ (Германия), 3 сен - РИА Новости. Почти 250 храмов перешло из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) после начала спецоперации, часть из них сделали это добровольно, однако с более чем сотней связаны конфликты, заявил РИА Новости источник в составе украинской делегации на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ).
По его словам, "есть статистика проблемных приходов" - с начала спецоперации "это 249 переходов". "Из них часть - это реальные переходы. Если это юридически правильно оформлено, священник и община поддержали, то у нас нет претензий: сожалеем, но сделать ничего не можем. Но есть случаи, когда юридически оформляют данную общину в ПЦУ, хотя активные члены общины об этом ничего не знают. Речь идёт о цифрах для официальной статистики, которые никак не меняют положение дел. Есть третий - худший - вариант, когда есть реальные конфликты, в том числе с применением физической силы, о том, к какой церкви будет принадлежать община", - сказал он корреспонденту агентства на ассамблее.
Вид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 17:56Религия
В РПЦ прокомментировали санкции Киева против патриарха Кирилла
Конфликтных случаев, по его словам, в настоящее время насчитывается 111. Вопрос принадлежности храмов, сказал собеседник РИА Новости, особенно жёстко стоит не в городах, а в сёлах, где прихожане разных церквей не могут посещать разные храмы из-за отсутствия зданий и наличия единственного прихода. "Обычно во многих случаях священник отказывается переходить, костяк общины отказывается переходить по причине канонического статуса, а есть большинство жителей села, более или менее - чаще менее - церковных, которые хотят переходить, потому что это "московская церковь" и так дальше нельзя", - пояснил он.
При этом УПЦ и ПЦУ официально заявляли, что готовы к диалогу, но у каждой стороны есть для него свои условия. "Они (ПЦУ - ред.) говорят, что готовы к диалогу без предварительных условий, а мы говорим: "Ну как же вы захватываете наши храмы, надо прекратить захватывать храмы, чтобы начался диалог", - заключил источник РИА Новости.
Делегацию Украины на ассамблее представляют 11 наблюдателей из Украинской православной церкви, Православной церкви Украины, а также от Всеукраинского совета церквей и религиозных объединений, сообщила ранее глава коммуникаций ВСЦ Марианна Эйдерстен.
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00Религия
"Воспользовались ситуацией". Украинские раскольники выбрали новую жертву
 
РелигияРелигияУкраинская православная церковьРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала