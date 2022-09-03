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Площадь лесных пожаров на севере Казахстана достигла 9400 гектаров
Площадь лесных пожаров на севере Казахстана достигла 9400 гектаров - РИА Новости, 03.09.2022
Площадь лесных пожаров на севере Казахстана достигла 9400 гектаров
Площадь лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана достигла 9400 гектаров, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщил... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T20:59
2022-09-03T20:59
2022-09-03T21:07
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана достигла 9400 гектаров, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС республики Айбол Акбаров.Как сообщало ранее МЧС, лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, их жителей эвакуируют. Согласно предварительной информации, площадь пожара превысила 3000 гектаров."По состоянию на 23.00 (20.00 мск) 3 сентября общая площадь составила 9400 гектаров", - сказал Акбаров журналистам в субботу.Он пояснил, что в связи со сложившейся угрозой населенным пунктам Озерное, Калинино, Лесное и Аманкарагай 1841 человек были эвакуированы.В тушении пожара задействованы 350 человек, 51 единица техники, три воздушных судна, четыре пожарных поезда. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, подчеркнул глава центра управления.
https://ria.ru/20220903/pozhar-1814238218.html
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Лесные пожары на севере Казахстана. Кадры МЧС Казахстана
Лесной пожар бушует на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, жителей эвакуируют. Также возникла угроза возгорания на нефтебазе. Фото и видео МЧС республики.
2022-09-03T20:59
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан
20:59 03.09.2022 (обновлено: 21:07 03.09.2022)
Площадь лесных пожаров на севере Казахстана достигла 9400 гектаров
МЧС Казахстана: площадь лесных пожаров в Костанайской области достигла 9400 гектаров
НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана достигла 9400 гектаров, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС республики Айбол Акбаров.
Как сообщало ранее МЧС, лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана
, огонь достиг ближайших сел, их жителей эвакуируют. Согласно предварительной информации, площадь пожара превысила 3000 гектаров.
"По состоянию на 23.00 (20.00 мск) 3 сентября общая площадь составила 9400 гектаров", - сказал Акбаров журналистам в субботу.
Он пояснил, что в связи со сложившейся угрозой населенным пунктам Озерное, Калинино, Лесное и Аманкарагай 1841 человек были эвакуированы.
В тушении пожара задействованы 350 человек, 51 единица техники, три воздушных судна, четыре пожарных поезда. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, подчеркнул глава центра управления.