https://ria.ru/20220903/pozhary-1814274249.html

Площадь лесных пожаров на севере Казахстана достигла 9400 гектаров

Площадь лесных пожаров на севере Казахстана достигла 9400 гектаров - РИА Новости, 03.09.2022

Площадь лесных пожаров на севере Казахстана достигла 9400 гектаров

Площадь лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана достигла 9400 гектаров, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщил... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T20:59

2022-09-03T20:59

2022-09-03T21:07

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана достигла 9400 гектаров, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС республики Айбол Акбаров.Как сообщало ранее МЧС, лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, их жителей эвакуируют. Согласно предварительной информации, площадь пожара превысила 3000 гектаров."По состоянию на 23.00 (20.00 мск) 3 сентября общая площадь составила 9400 гектаров", - сказал Акбаров журналистам в субботу.Он пояснил, что в связи со сложившейся угрозой населенным пунктам Озерное, Калинино, Лесное и Аманкарагай 1841 человек были эвакуированы.В тушении пожара задействованы 350 человек, 51 единица техники, три воздушных судна, четыре пожарных поезда. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, подчеркнул глава центра управления.

https://ria.ru/20220903/pozhar-1814238218.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лесные пожары на севере Казахстана. Кадры МЧС Казахстана Лесной пожар бушует на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, жителей эвакуируют. Также возникла угроза возгорания на нефтебазе. Фото и видео МЧС республики. 2022-09-03T20:59 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан