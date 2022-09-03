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В казахстанском Костанае потушили пожар в оружейном магазине
В казахстанском Костанае потушили пожар в оружейном магазине - РИА Новости, 03.09.2022
В казахстанском Костанае потушили пожар в оружейном магазине
Крупный пожар, который начался в оружейном магазине и охватил ряд ближайших зданий в казахстанском Костанае (на севере страны), ликвидирован, сообщила... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T22:11
2022-09-03T22:11
2022-09-03T22:11
в мире
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Крупный пожар, который начался в оружейном магазине и охватил ряд ближайших зданий в казахстанском Костанае (на севере страны), ликвидирован, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.По данным МЧС Казахстана, в Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших. Согласно информации управления здравоохранением региона, при пожаре пострадали семь человек."Ликвидация пожара произошла в 18.42 (15.42 мск – ред.)", - пояснили в пресс-службе.Указывается, что общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров. В его тушении участвовали более 60 человек и свыше 20 единиц техники.
https://ria.ru/20220902/pozhar-1814128866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В казахстанском Костанае потушили пожар в оружейном магазине
Крупный пожар в оружейном магазине и ближайших зданиях в казахстанском Костанае потушили