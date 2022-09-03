https://ria.ru/20220903/pozhar-1814279670.html

В казахстанском Костанае потушили пожар в оружейном магазине

В казахстанском Костанае потушили пожар в оружейном магазине - РИА Новости, 03.09.2022

В казахстанском Костанае потушили пожар в оружейном магазине

Крупный пожар, который начался в оружейном магазине и охватил ряд ближайших зданий в казахстанском Костанае (на севере страны), ликвидирован, сообщила... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T22:11

2022-09-03T22:11

2022-09-03T22:11

в мире

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Крупный пожар, который начался в оружейном магазине и охватил ряд ближайших зданий в казахстанском Костанае (на севере страны), ликвидирован, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.По данным МЧС Казахстана, в Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших. Согласно информации управления здравоохранением региона, при пожаре пострадали семь человек."Ликвидация пожара произошла в 18.42 (15.42 мск – ред.)", - пояснили в пресс-службе.Указывается, что общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров. В его тушении участвовали более 60 человек и свыше 20 единиц техники.

https://ria.ru/20220902/pozhar-1814128866.html

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)