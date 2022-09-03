https://ria.ru/20220903/pozhar-1814238218.html

На севере Казахстана бушует крупный лесной пожар

На севере Казахстана бушует крупный лесной пожар - РИА Новости, 03.09.2022

На севере Казахстана бушует крупный лесной пожар

Лесной пожар бушует на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, жителей эвакуируют, возникла угроза горения нефтебазы, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:16

2022-09-03T16:16

2022-09-03T16:26

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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Лесной пожар бушует на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, жителей эвакуируют, возникла угроза горения нефтебазы, сообщила пресс-служба МЧС республики.По ее данным, загорание лесного массива произошло в пятницу во второй половине дня в 20 километрах от села Казанбасы на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Тушение осложнялось порывами ветра, сильной жарой, густой растительностью и отсутствием подъездных путей. Позже огонь распространился на соседнее лесное хозяйство, предварительная площадь пожара составила более 2000 гектаров."Третьего сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха +36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 метров в секунду, площадь пожара превысила 3000 гектаров", - говорится в сообщении.Поясняется, что в тушении пожара задействованы 235 человек, 32 единицы техники, три воздушных судна, а также три пожарных поезда.По информации ведомства, проведена эвакуация населения из села Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное горят три жилых дома, задействованы шесть пожарных расчетов."Начата эвакуация села Калинино - 228 человек, села Лесное - 363 человека. В 17.20 (14.20 мск - ред.) создалась угроза горения нефтебазы села Аманкарагай, на месте работают три пожарные автоцистерны", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20220826/zaes-1812206428.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, в мире