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На севере Казахстана бушует крупный лесной пожар - РИА Новости, 03.09.2022
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На севере Казахстана бушует крупный лесной пожар
На севере Казахстана бушует крупный лесной пожар - РИА Новости, 03.09.2022
На севере Казахстана бушует крупный лесной пожар
Лесной пожар бушует на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, жителей эвакуируют, возникла угроза горения нефтебазы, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:16
2022-09-03T16:26
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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Лесной пожар бушует на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, жителей эвакуируют, возникла угроза горения нефтебазы, сообщила пресс-служба МЧС республики.По ее данным, загорание лесного массива произошло в пятницу во второй половине дня в 20 километрах от села Казанбасы на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Тушение осложнялось порывами ветра, сильной жарой, густой растительностью и отсутствием подъездных путей. Позже огонь распространился на соседнее лесное хозяйство, предварительная площадь пожара составила более 2000 гектаров."Третьего сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха +36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 метров в секунду, площадь пожара превысила 3000 гектаров", - говорится в сообщении.Поясняется, что в тушении пожара задействованы 235 человек, 32 единицы техники, три воздушных судна, а также три пожарных поезда.По информации ведомства, проведена эвакуация населения из села Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное горят три жилых дома, задействованы шесть пожарных расчетов."Начата эвакуация села Калинино - 228 человек, села Лесное - 363 человека. В 17.20 (14.20 мск - ред.) создалась угроза горения нефтебазы села Аманкарагай, на месте работают три пожарные автоцистерны", - сообщили в МЧС.
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казахстан, в мире
Казахстан, В мире
16:16 03.09.2022 (обновлено: 16:26 03.09.2022)
 
На севере Казахстана бушует крупный лесной пожар

МЧС: на севере Казахстана лесной пожар достиг ближайших сел, нефтебазе грозит возгорание

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Лесной пожар бушует на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, жителей эвакуируют, возникла угроза горения нефтебазы, сообщила пресс-служба МЧС республики.
По ее данным, загорание лесного массива произошло в пятницу во второй половине дня в 20 километрах от села Казанбасы на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Тушение осложнялось порывами ветра, сильной жарой, густой растительностью и отсутствием подъездных путей. Позже огонь распространился на соседнее лесное хозяйство, предварительная площадь пожара составила более 2000 гектаров.
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"Третьего сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха +36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 метров в секунду, площадь пожара превысила 3000 гектаров", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в тушении пожара задействованы 235 человек, 32 единицы техники, три воздушных судна, а также три пожарных поезда.
По информации ведомства, проведена эвакуация населения из села Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное горят три жилых дома, задействованы шесть пожарных расчетов.
"Начата эвакуация села Калинино - 228 человек, села Лесное - 363 человека. В 17.20 (14.20 мск - ред.) создалась угроза горения нефтебазы села Аманкарагай, на месте работают три пожарные автоцистерны", - сообщили в МЧС.
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