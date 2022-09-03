https://ria.ru/20220903/pozhar-1814226375.html

Спасатели извлекли тело погибшего при пожаре в магазине в Казахстане

Спасатели извлекли тело погибшего при пожаре в магазине в Казахстане - РИА Новости, 03.09.2022

Спасатели извлекли тело погибшего при пожаре в магазине в Казахстане

Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего при пожаре в оружейном магазине в казахстанском Костанае (на севере страны), его личность... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:58

2022-09-03T14:58

2022-09-03T14:58

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 3 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего при пожаре в оружейном магазине в казахстанском Костанае (на севере страны), его личность устанавливается, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.По данным МЧС Казахстана, в Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на восемь частных жилых домов и повредил два легковых автомобиля."Из-под завалов извлечено тело мужчины, личность устанавливается", - говорится в сообщении.Поиски людей продолжаются.Ранее управление здравоохранения региона сообщило, что при пожаре пострадали, по предварительным данным, семь человек.

https://ria.ru/20220902/pozhar-1814128866.html

казахстан

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан