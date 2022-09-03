https://ria.ru/20220903/pozhar-1814195789.html
Два человека заблокированы в подвале горящего магазина в Костанае
Два человека заблокированы в подвале горящего магазина в Костанае - РИА Новости, 03.09.2022
Два человека заблокированы в подвале горящего магазина в Костанае
Оружейный магазин горит в казахстанском Костанае (на севере страны), в подвале заблокированы два человека, пожарные не могут проникнуть внутрь из-за детонации... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:13
2022-09-03T11:13
2022-09-03T14:11
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Оружейный магазин горит в казахстанском Костанае (на севере страны), в подвале заблокированы два человека, пожарные не могут проникнуть внутрь из-за детонации боеприпасов, сообщила пресс-служба МЧС республики.По ее данным, в субботу в 11.20 (08.20 мск) произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой на площади более 2000 квадратных метров."Пожар охватил всю площадь комплекса каскадного типа двух и первого уровневого здания. В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка", - говорится в сообщении.Управление здравоохранения региона сообщило о семи пострадавших.Поясняется, что огонь распространился на восемь частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля."Со слов хозяина оружейного магазина в подвале находятся два человека, личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов. Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается", - указывается в сообщении.Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают силы ДЧС по повышенному рангу. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.Директор магазина, госпитализирован с обширными ожогами и находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области."В городскую больницу госпитализирован директор магазина 1981 года рождения, 50% ожоги тела, в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Площадь пожара в настоящее время увеличилась до 2500 квадратных метров."Для разведки на наличие пострадавших в оружейном магазине личный состав оснащен бронежилетами и щитами… Задействовано сил и средств по повышенному рангу вызова", - указывается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан
11:13 03.09.2022 (обновлено: 14:11 03.09.2022)
Два человека заблокированы в подвале горящего магазина в Костанае
Два человека заблокированы в подвале горящего оружейного магазина в Костанае
НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Оружейный магазин горит в казахстанском Костанае (на севере страны), в подвале заблокированы два человека, пожарные не могут проникнуть внутрь из-за детонации боеприпасов, сообщила пресс-служба МЧС республики.
По ее данным, в субботу в 11.20 (08.20 мск) произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой на площади более 2000 квадратных метров.
"Пожар охватил всю площадь комплекса каскадного типа двух и первого уровневого здания. В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка", - говорится в сообщении.
Управление здравоохранения региона сообщило о семи пострадавших.
Поясняется, что огонь распространился на восемь частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.
"Со слов хозяина оружейного магазина в подвале находятся два человека, личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов. Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается", - указывается в сообщении.
Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают силы ДЧС по повышенному рангу. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.
Директор магазина, госпитализирован с обширными ожогами и находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
"В городскую больницу госпитализирован директор магазина 1981 года рождения, 50% ожоги тела, в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Площадь пожара в настоящее время увеличилась до 2500 квадратных метров.
"Для разведки на наличие пострадавших в оружейном магазине личный состав оснащен бронежилетами и щитами… Задействовано сил и средств по повышенному рангу вызова", - указывается в сообщении.