https://ria.ru/20220903/potok-1814282890.html
Bloomberg: Путин посеял панику на Западе решением по "Северному потоку"
Bloomberg: Путин посеял панику на Западе решением по "Северному потоку" - РИА Новости, 04.09.2022
Bloomberg: Путин посеял панику на Западе решением по "Северному потоку"
Президент России Владимир Путин погрузил Великобританию в панику, перекрыв один из главных газопроводов Европы "Северный поток", заявила агентству Bloomberg... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-03T22:45
2022-09-03T22:45
2022-09-04T02:16
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северный поток
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин погрузил Великобританию в панику, перекрыв один из главных газопроводов Европы "Северный поток", заявила агентству Bloomberg бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.Эксперт обвинила российского лидера в развязывании "экономической войны".Она обвинила власти в создании зависимости от поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда "дружелюбных"."У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок", — добавила специалист."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. На днях газопровод остановили на плановый ремонт, однако накануне "Газпром" заявил, что работу восстановить не удастся из-за утечки масла в единственном работавшем агрегате Trent 60. Сегодня же компания сообщила, что специалистам Siemens негде проводить ремонтные работы.Россия неоднократно подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как отметил президент Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин, напомнили в Москве.
https://ria.ru/20220903/britaniya-1814232771.html
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в мире, экономика, северный поток, siemens, газпром, россия, европа
В мире, Экономика, Северный поток, Siemens, Газпром, Россия, Европа
22:45 03.09.2022 (обновлено: 02:16 04.09.2022)
Bloomberg: Путин посеял панику на Западе решением по "Северному потоку"
Bloomberg: Великобритания оказалась в панике из-за перекрытия Россией "Северного потока"