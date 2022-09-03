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"Северный поток" не может возобновить работу после остановки - РИА Новости, 03.09.2022
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"Северный поток" не может возобновить работу после остановки
"Северный поток" не может возобновить работу после остановки - РИА Новости, 03.09.2022
"Северный поток" не может возобновить работу после остановки
"Северный поток" после трехдневной остановки на плановое техобслуживание не может возобновить работу, транзит российского газа через Украину ожидается на уровне РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:04
2022-09-03T09:04
экономика
алексей гривач
украина
европа
россия
оператор гтс украины
фонд национальной энергетической безопасности
газпром
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Северный поток" после трехдневной остановки на плановое техобслуживание не может возобновить работу, транзит российского газа через Украину ожидается на уровне прошлых дней, следует из сообщения "Газпрома" и данных газотранспортных операторов.Российская компания накануне сообщила, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.Прокачка по магистрали начала снижаться еще в июне, так как санкции Запада мешают ремонту её турбин, а с июля поставки по трубе могли идти в объёме не более 20% от её максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки. Трёхдневная остановка "Северного потока" лишила Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе газохранилищ.В то же время транзит газа через Украину после остановки магистрали не изменился. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на 3 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".При этом европейские компании, несмотря на ограниченные поставки из России и рост цен на газ на форвардном рынке — выше 2000 долларов, а днями ранее 3500 долларов за тысячу кубометров, — на два месяца раньше достигли целевого уровня заполненности подземных газохранилищ в 80%. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии РИА Новости отмечал, что "подземки" заполняются опережающими темпами в основном за счёт бюджетных средств.Так европейские потребители, которые опасаются новых ценовых рекордов осенью, запасаются к холодам. Однако даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, отмечал ранее "Газпром". Всего в европейские хранилища может быть закачано более 100 миллиардов кубометров газа, однако это лишь около 25% годового потребления "голубого топлива" в регионе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220902/sevpotok-1814154498.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220902/sevpotok-1814161517.html
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экономика, алексей гривач, украина, европа, россия, оператор гтс украины, фонд национальной энергетической безопасности, газпром, северный поток
Экономика, Алексей Гривач, Украина, Европа, Россия, Оператор ГТС Украины, Фонд национальной энергетической безопасности, Газпром, Северный поток
09:04 03.09.2022
 
"Северный поток" не может возобновить работу после остановки

Операторы: "Северный поток" не может возобновить работу после трехдневной остановки

© AFP 2022 / Sascha SchuermannТурбина для газопровода "Северный поток-1"
Турбина для газопровода Северный поток-1 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / Sascha Schuermann
Турбина для газопровода "Северный поток-1". Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Северный поток" после трехдневной остановки на плановое техобслуживание не может возобновить работу, транзит российского газа через Украину ожидается на уровне прошлых дней, следует из сообщения "Газпрома" и данных газотранспортных операторов.
Российская компания накануне сообщила, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
Прокачка по магистрали начала снижаться еще в июне, так как санкции Запада мешают ремонту её турбин, а с июля поставки по трубе могли идти в объёме не более 20% от её максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки. Трёхдневная остановка "Северного потока" лишила Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе газохранилищ.
В то же время транзит газа через Украину после остановки магистрали не изменился. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на 3 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 22:14В мире
В Германии прокомментировали остановку "Северного потока"
При этом европейские компании, несмотря на ограниченные поставки из России и рост цен на газ на форвардном рынке — выше 2000 долларов, а днями ранее 3500 долларов за тысячу кубометров, — на два месяца раньше достигли целевого уровня заполненности подземных газохранилищ в 80%. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии РИА Новости отмечал, что "подземки" заполняются опережающими темпами в основном за счёт бюджетных средств.
Так европейские потребители, которые опасаются новых ценовых рекордов осенью, запасаются к холодам. Однако даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, отмечал ранее "Газпром". Всего в европейские хранилища может быть закачано более 100 миллиардов кубометров газа, однако это лишь около 25% годового потребления "голубого топлива" в регионе.
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ЭкономикаАлексей ГривачУкраинаЕвропаРоссияОператор ГТС УкраиныФонд национальной энергетической безопасностиГазпромСеверный поток
 
 
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